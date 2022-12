Doppelte Verabschiedung in Groß Ippener

Von: Jürgen Bohlken

Als Nachfolger von Walter Brumm (2.v.r.) übernimmt Dieter Märtens (2.v.l.) den Hausmeisterjob für die Gemeinde Groß Ippener. Mit je einem Präsentkorb bedachte Bürgermeister Stefan Pleus (links) den 87-jährigen Brumm und die langjährige Erzieherin Ulrike Kruse (rechts), die Anfang kommenden Jahres in den Ruhestand eintritt. © Bohlken

Groß Ippener – Den bisherigen Hausmeister der Gemeinde Groß Ippener, Walter Brumm, hat Bürgermeister Stefan Pleus am Mittwoch im Rat geehrt und verabschiedet. Er bekam ebenso einen Präsentkorb überreicht wie Ulrike Kruse, Erzieherin der ersten Stunde im Kindergarten „Luftikus“, die Anfang 2023 in Rente geht. Mit Beginn des kommenden Jahres kümmert sich Dieter Märtens als neuer Hausmeister um Dorfgemeinschaftshaus und Sporthalle. Zu seinen Aufgaben gehören Kontrollen des Gebäudezustands, aber auch kleine Reparaturen.

Sein Vorgänger Walter Brumm hatte fast zehn Jahre als Hausmeister gewirkt und als Heizungsmonteur beste Voraussetzungen für den Job mitgebracht. Regelmäßig schaute er nach dem Rechten und prüfte, ob etwas kaputt ist oder ob es irgendwo durchregnet. Dank dieser Vorsorge blieb die Gemeinde von länger unbemerkten Schäden verschont, wie sie etwa nach einem Rohrbruch vorkommen können.

Retter des Schützenfestes

Pleus erwähnte auch eine große Verlegenheit, aus der Brumm dem Schützenverein Ippener verholfen hatte. Es gelang dem betagten Senior, ein Festzelt zu organisieren. „Durch deine Hilfe konnte unser Schützenfest in diesem Jahr stattfinden“, unterstrich der Bürgermeister.

Im Rat haben wir uns gesagt, du solltest dich mit 87 nicht mehr die Leiter hochquälen müssen.

Das Zelt verdanke er einer „Bekanntschaft im Krankenhaus“, erwiderte Brumm zur allgemeinen Erheiterung. Damit lieferte er Pleus das Stichwort, das Thema Gesundheit im Alter anzusprechen: „Im Rat haben wir uns gesagt, du solltest dich mit 87 nicht mehr die Leiter hochquälen müssen.“ Im laufenden Monat arbeitet Brumm seinen Nachfolger ein. „Wenn es mal eine Kleinigkeit zu erledigen gibt, stehe ich immer noch zur Verfügung“, sagte er.

Du hast mit deiner besonnenen Art eine eigene Lebensphilosophie in den Kindergarten eingebracht. Als Sabine und du hier anfingen, musstet ihr etwas ganz Neues machen. Vorher gab es ja nur den mehrgruppigen Kindergarten.

Der Wunsch, Ulrike Kruse anlässlich ihres Eintritts in den Ruhestand zu ehren, sei aus dem Rat gekommen, verriet der Bürgermeister.

Ihr Name steht wie der ihrer Kollegin Sabine Möhlenhoff für Kontinuität: Seit 30 Jahren halten beide der eingruppigen Kita „Luftikus“, dem ersten in der Samtgemeinde Harpstedt dezentral realisierten Kindergarten, die Treue. Während manch andere Einrichtung durchaus Fluktuation erlebte, blieb das pädagogische Fachpersonal in den „Luftikus“-Räumen immer dasselbe. Manche einstige Kinder, die Ulrike Kruse anfangs betreute, sollen heute selbst Eltern sein.

„Du hast mit deiner besonnenen Art eine eigene Lebensphilosophie in den Kindergarten eingebracht. Als Sabine und du hier anfingen, musstet ihr etwas ganz Neues machen. Vorher gab es ja nur den mehrgruppigen Kindergarten“, sagte Pleus zu Ulrike Kruse, die sicher auch noch von der Samtgemeinde Harpstedt, ihrem Arbeitgeber, offiziell verabschiedet wird.