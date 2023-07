Doppelte Punktlandung: 60 Jahre Jugendwerk, 55 Jahre Jugendaustausch Harpstedt–Loué

Von: Jürgen Bohlken

Von „À la claire Fontaine“ über „Les Champs Élysées“ (bekannt als „Oh Champs Élysées“) und Reinhard Meys „Über den Wolken“ bis hin zu „La Nuit“ reichte der Reigen der Lieder, mit denen der Gemischte Chor Harpstedt die Feierstunde aus Anlass des 60-jährigen Bestehens des Deutsch-Französischen Jugendwerks umrahmte. © Bohlken

Harpstedt – Der interkulturelle Jugendaustausch im Interesse von Frieden und Völkerverständigung hat am Mittwochabend eine Würdigung in der Harpstedter Delmeschule gefunden. Mit einer Feierstunde bei Wein, Baguette und Käse samt zweisprachigem Musikprogramm aus Anlass der auf den Tag genau 60 Jahre zurückliegenden Gründung des Deutsch-Französischen Jugendwerks (DFJW) gelang dem Gemischten Chor Harpstedt als Gastgeber sogar eine doppelte Punktlandung. Denn vor exakt 55 Jahren, am 5. Juli 1968, waren elf Mädchen und zehn Jungen aus Loué im Rahmen des allerersten Jugendaustausches in Harpstedt angekommen.

Zu den geladenen Gästen zählten die Vorsitzende des Förderkreises für das Deutsch-Französische Jugendwerk, Martina Heathcote (vorderer Tisch, Mitte), und der Ehrenvorsitzende Hermann Rendigs (rechts daneben – an der Seite von Josette Marreau). © Bohlken

Die Chorvorsitzende Angela Willms hieß Gäste willkommen, „die sich dem Jugendwerk nach wie vor verbunden fühlen und auch heute noch dazu beitragen, dass es weitergeführt wird“ – allen voran die Vorsitzende des Förderkreises für das DFJW, Martina Heathcote, und den Ehrenvorsitzenden Hermann Rendigs. Zu den weiteren Mitwirkenden zählten die zweite Vorsitzende der Europäischen Föderalisten Oldenburg, Anke Fink-Heidemann, Mitglieder des Partnerschaftskomitees Harpstedt-Loué, der frühere Rektor der Haupt- und Realschule Harpstedt (heute Oberschule), Wolfgang Bleyer, und Amtshof-Chef Yves Nagel.

Beeindruckende Zahlen aus dem Internet

Besonders freute sich Chorleiter Steffen Akkermann über die Teilnahme von Josette Marreau als einziger Französin in der mit Deutschland- und Frankreich-Fähnchen geschmückten Pausenhalle. „Ihr Schwiegervater Henri und ihr Mann Pierre waren für unsere Region wichtige Motoren. Bereits seit 1959 gab es deutsch-französische Begegnungen. Die Marreaus waren deren Begründer. Sie haben sich um die Freundschaft zwischen Harpstedt und Loué sowie viele andere Partnerschaften sehr verdient gemacht“, bekräftigte Akkermann.

Die Partnerschaftskomiteevorsitzende Heike Barlage-Brandt nannte in ihrem Grußwort zwei beeindruckende Zahlen, auf die sie im Internet gestoßen war: „Im Laufe der Zeit wurde 9,5 Millionen jungen Menschen die Teilnahme an 382.000 Austauschprogrammen ermöglicht.“

Der DFJW-Gründung vorausgegangen war die Unterzeichnung des Élysée-Vertrages am 22. Januar 1963. Dazu kam Martina Heathcote ein Filmdokument in den Sinn: „Man sieht Frankreichs Staatspräsidenten Charles de Gaulle und Bundeskanzler Konrad Adenauer an einem großen Tisch sitzen, umringt von vielen weiteren wichtigen Menschen. Nach der Unterzeichnung erheben sie sich. De Gaulle breitet die Arme aus. Adenauer streckt ihm in guter deutscher Manier die Hand entgegen. Dann folgt eine kurze Szene: Man sieht eine Hand, die Adenauer leicht in Richtung de Gaulle schiebt.“ Letzterer habe schließlich den Kanzler „abgebusselt“. Ergebnis der „wundersamen Fügung der Geschichte“ sei die deutsch-französische Freundschaft gewesen. Und deren Erfolgsgeschichte „sehen wir noch heute“, sagte Heathcote. Es sei im Übrigen eine „prima Idee“ gewesen, sich anlässlich des DFJW-Jubiläums in Gemeinschaft auf die ebendiese Freundschaft zu besinnen, bescheinigte sie Akkermann.

Am 22. September 2005 besiegelt: die Schulpartnerschaft zwischen der Haupt- und Realschule Harpstedt und dem Collège Saint Michel in Loué. © -

„Als Zehnjähriger kam mir Aachen schon wie die große, weite Welt vor“ Horst Bokelmann aus dem Partnerschaftskomitee nahm 1968 als Zehnjähriger am allerersten Jugendaustausch zwischen Harpstedt und Loué teil. Zunächst seien 21 französische Jungen und Mädchen nach Harpstedt gekommen. „Unser damals nagelneues Freibad hatte gerade eröffnet. Dort verbrachten wir die meiste Zeit. Die Eintrittskarten waren mit den Trikolore-Farben versehen. So wusste jeder gleich, woher unsere jungen Gäste kamen. Wir haben uns irgendwie verständigt. Manche konnten etwas Englisch. Die Unterbringung in Familien hat super geklappt. Bei uns wohnte der Sohn von Bürgermeister Maisonneuve, der wie sein Vater Jean hieß. Die Franzosen blieben drei Wochen hier. Nur zwei Tage später sind dann wir Austauschjugendlichen aus Harpstedt nach Loué gefahren“, schilderte Bokelmann am Mittwoch in der Delmeschule. Er selbst verließ auf dieser Reise in die spätere Partnerstadt erstmalig die heimatliche Scholle: „Über Bremen, Hamburg und Osnabrück war ich bis dahin nicht groß hinausgekommen. Ich kannte es halt so, dass man nicht verreiste, sondern zu Hause blieb. Nun aber saßen wir jungen Harpstedter im Zug. Der fuhr über Köln und hielt etwas länger in Aachen. Dort wurde die französische Lok vorgespannt. Als Zehnjähriger kam mir Aachen schon wie die große, weite Welt vor“, entsann sich Bokelmann. In Paris habe dann gleich das nächste Abenteuer auf die Gruppe gewartet: „Wir sind alle rein in die Metro, die uns nach Montparnasse brachte. Dann ging es weiter nach Le Mans. Dort wurden wir abgeholt und mit dem Bus nach Loué befördert.“ Die Anreise habe über 18 Stunden gedauert. Die Wochen in Loué blieben dem damals Zehnjährigen gleichwohl als „sehr schöne Zeit“ im Gedächtnis. Dieser allererste Jugendaustausch, der im Hochsommer 1968 endete, war auf Grundlage gegenseitiger Delegationsbesuche und Arbeitstreffen in rekordverdächtiger Zeit angebahnt worden: Eine 20-Uhr-Sitzung am 21. Februar 1968 im Clubzimmer des damaligen Gasthauses Dräger hatte auf Harpstedter Seite den redensartlichen Stein ins Rollen gebracht; daran nahmen Fleckenbürgermeister Hermann Bokelmann und Gemeindedirektor Dirk Heile, Rektor Günter Knappmeier, die Lehrkräfte Steffen Akkermann und Hanna Harms, der HTB-Vorsitzende Bruno Lutat, Fußballspartenleiter Günter Osmer, Werner Kimme von der Niedersächsichen Landjugend sowie der Förderkreisvorsitzende Walter Voigt teil.

Anke Fink-Heidemann sprach sogar von „einer großartigen Idee“. Die Europäischen Föderalisten Oldenburg, von Steffen Akkermann „vor fast 40 Jahren gegründet“, setzten sich für die europäische Einigung, die Völkerverständigung und den „inzwischen leider nicht mehr so selbstverständlichen“ Frieden ein. Die stellvertretende Vorsitzende nahm – wie Haethcote – Bezug auf den Élysée-Vertrag: „Darin ist als ganz wesentliche Vereinbarung enthalten, sich gemeinsam den wichtigen Erziehungs- und Jugendfragen zu widmen und so eine Brücke für die Zukunft zwischen den Ländern zu schlagen.“ Nicht einmal sechs Monate später sei das Deutsch-Französische Jugendwerk gegründet worden.

„Wiederbelebung“ durch die Schulen

Jugendaustausch kennt Fink-Heidemann auch aus eigenem Erleben. Das Begleiten einer Gruppe habe ihr Spaß gemacht, erinnerte sie sich. „Während ältere Herrschaften noch zurückhaltend waren, gingen die Jugendlichen offen aufeinander zu“, fiel ihr auf. Freundschaften von Dauer seien entstanden.

Anfang der 2000er-Jahre erlebte der zwischenzeitlich eingeschlafene Jugendaustausch zwischen Harpstedt und Loué eine „Wiederbelebung“ als Schüleraustausch der Haupt- und Realschule mit dem Collège Saint Michel – vorangetrieben durch die Rektoren Wolfgang Bleyer und Jean Denis Lepelletier.

Besuch und Gegenbesuch folgten nun nicht mehr direkt nacheinander in den Sommerferien, sondern zeitversetzt über zwei Jahre, aber innerhalb eines Schuljahres. Eine Urkunde, die 2005 die Schulpartnerschaft besiegelte, unterzeichneten Bleyer und Lepelletiers Nachfolger Lionel Blondeau. Als historisches Datum blieb dem damaligen Harpstedter Schulleiter der 31. Oktober 2004 im Gedächtnis: „Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 35-jährigen Bestehen der Gemeindepartnerschaft saß ich mit Jean Denis Lepelletier und Amtshof-Chef Uwe Cordes an jenem Sonntagmorgen im Büro des Louéser Bürgermeisters Pierre Rolland, um die Schulpartnerschaft auf verlässliche Beine zu stellen. Ich erinnere mich gut an alle drei, weil sie sich sehr eingesetzt haben für die deutsch-französische Verständigung“, sagte Bleyer.

Das Musikprogramm, mit dem Chor, „Landstreicher“ und Fredi Wesemann (Akkordeon) die Feier umrahmten, beinhaltete deutsch- und französische Lieder – auch solche, die Steffen Akkermann geschrieben hatte.