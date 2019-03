„Doggylympics“ rücken näher

Dünsen – Wer sich mit seinem Hund noch für die „Doggylympics“ bei der Hundeschule „Team–Hund“ in Dünsen anmelden möchte, sollte das nun möglichst umgehend erledigen – entweder online über die Website www.team-hund.de/funticket/doggylympics/ oder aber telefonisch unter der Mobilfunkrufummer 0176/82 62 75 11.

Das Event steigt – wie berichtet – am Sonntag, 24. März, von 14 bis 16 Uhr. An insgesamt fünf Stationen sollen die Hundehalter mit ihren Vierbeinern verschiedene Aufgaben – nach Anforderungen gestaffelt – meistern und dabei Punkte sammeln. Vorkenntnisse im Bereich des Hundesports werden übrigens nicht vorausgesetzt. Das Startgeld beträgt 15 Euro. Es kommt – wie auch alle weiteren Einnahmen aus der Veranstaltung – in voller Höhe dem Verein „Dog Rescue e.V.“ mit Sitz in Sibbesse im Landkreis Hildesheim zugute. Konkret werden mit der Summe Tierschützerinnen unterstützt, die bei ihrer Arbeit in Rumänien immense Tierarztkosten bewältigen müssen.

Monique Rothenhöfer aus Dünsen hilft Hundeschulbetreiberin Ingrid Dräger bei der Organisation der „Doggylympics“. Jene aktiven Teilnehmer, die auf dem Parcours die meisten Punkte erringen, erhalten Preise.

Besucher sind herzlich willkommen. Gegen eine freiwillige Spende kann sich jeder mit Kaffee und Kuchen stärken. Auch Spendendosen für den Verein „Dog Rescue“ werden aufgestellt. boh