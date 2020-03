DJ-Ötzi-Double und DJ Ernesto lassen’s krachen

Eine großartige Party versprechen Thorsten Bruns (links) und Dominik Ernst alias DJ Ernesto den Gästen, die am Sonnabend in den Harpstedter Koems-Saal kommen. Der bisherige Stand: Trotz Ausbreitung des Coronavirus findet die Fete statt. Foto: Bohlken

Harpstedt – Was ihn auf den Koems-Saal als Veranstaltungsort brachte? „Da habe ich selbst schon richtig ausgelassen gefeiert“, sagt Thorsten Bruns, Inhaber der tb Gastro GmbH mit Sitz in Wildeshausen. Ein Konzert der Gruppe Torfrock ist ihm in bester Erinnerung geblieben. „Das war einfach der Wahnsinn, was da abging“, erinnert er sich gern zurück.

Ob der weit über die Grenzen Norddeutschlands bekannte Discjockey Dominik Ernst alias DJ Ernesto am kommenden Sonnabend, 14. März, im Koems-Saal in Harpstedt auch „Rollo, der Wikinger“, „Beinhart“ oder „Volle Granate, Renate“ bringen wird, muss sich zeigen und hängt wohl nicht zuletzt vom Publikumsgeschmack ab. In die Zeit passen würden solche Torfrock-Hits zumindest auf der mittlerweile dritten 80er-, 90er- und 2000er-Party, die tb Gastro ab 21 Uhr auf die Beine stellt.

Fetenhits kommen jedenfalls nicht zu kurz. Dafür sorgt auch Kay Christiansen, der als gefragtes DJ-Ötzi-Double mit großem Erfolg durch die Lande tingelt. Etwa 45 Minuten lang unterhält er in mehreren Sets die Gäste im Koems. „Er wird sich sicher auch ins Publikum mischen, wenn er Hits wie ,Einen Stern, der deinen Namen trägt’ oder ,Hey, Baby’ zum Besten gibt“, sagt Bruns.

DJ Ernesto mischt erstmals in Harpstedt mit. Seinen Ruf als Stimmungsgarant hat der Discjockey 2016 sogar schon im Megapark auf Mallorca unter Beweis gestellt. Dort legte er anlässlich des „ABC-Festivals“ eine ganze Sommersaison lang immer donnerstags auf. Die Leute in der Region kennen ihn vor allem als Partygranate vom Wildeshauser Gildefest sowie vom Vechtaer Stoppelmarkt, wo der Kühlings Niedersachsenhalle zum Beben bringt. Thorsten Bruns freut sich indes, dass seine 80er-, 90er- und 2000er-Partys in Harpstedt bislang eine ausgezeichnete Resonanz gefunden haben. „Ich lerne aus den Erfahrungen, die wir gemacht haben, natürlich immer noch dazu“, gesteht er gern ein. So soll diesmal ein Teil des Saals bestuhlt werden. „Zwischen 60 und 80 Sitzplätze werden wir wohl schaffen“, schätzt der Veranstalter. Damit sich nicht nur „Jungvolk“ im Saal tummelt, schafft er einen besonderen Anreiz für die Ü 30-Generation: Wer zu dieser Altersgruppe gehört, zahlt in der ersten Stunde, also bis 22 Uhr, keinen Eintritt und bekommt zusätzlich ein Freigetränk.

Die Saaldeko werde mottogerecht sein und der verflixte Zauberwürfel aus den 1980ern (Rubik’s Cube) dabei eine Rolle spielen, erläutert Bruns. Da momentan das Coronavirus reihenweise zu Ausfällen größerer Veranstaltungen führt, hat unsere Zeitung im Ordnungsamt nachgefragt. Ergebnis: Die Samtgemeindeverwaltung sieht keinen Anlass, die kommende Fete im Koems zu unterbinden. Falls sich daran etwas ändert, wird die Lokalredaktion Harpstedt das so zeitnah wie möglich publizieren.

Karten gibt es im Vorverkauf für acht Euro inklusive Freigetränk bei der Harpstedter Jantzon-Tankstelle sowie in der „Brasserie“ in Wildeshausen. Es lohnt sich, davon Gebrauch zu machen. Denn an der Abendkasse kostet das Ticket zehn Euro – allerdings ohne Gratis-Drink. boh