SPD diskutiert mit Einwohnern

Kirchseelte

Kirchseelte – An einer öffentlichen Vorstandssitzung des SPD-Ortsvereins in Kirchseelte können am Mittwoch, 10. April, alle interessierten Bürgerinnen und Bürger aus der Samtgemeinde Harpstedt teilnehmen. Beginn ist um 19.30 Uhr im „Dreimädelhaus“.