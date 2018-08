Bauleiter überrascht im Interview: Discobereich wird vorwiegend Stein für Stein umgesetzt

Harpstedt - Nur das einstige Bistro der ehemaligen Harpstedter Disco „Zum Sonnenstein“ wird das Museumsdorf Cloppenburg nun durch eine Fachfirma in einen ganz neuen Abschnitt des Freilichtmuseums translozieren (umsetzen) lassen. Der eigentliche frühere „Zappeltempel“ soll indes jetzt – auch mit eigener Manpower – überwiegend Stein für Stein ab- und in Cloppenburg wieder aufgebaut werden. Das hat Zimmerermeister und Bauleiter Günter Lübke (52) unserer Zeitung gestern im „Sommer-Smalltalk“ verraten. Die Fragen stellte Jürgen Bohlken.

Wer ist momentan auf der „Baustelle Sonnenstein“ beschäftigt?

Lübke: Keine Firma, sondern durchweg eigene Handwerker des Museumsdorfs.

Denen bietet sich beim „Abdecken“ ein Bild, wie es um die Bausubstanz bestellt ist?

Lübke: Genau. Darüber müssen wir auch Kenntnis haben, zumal wir den Disco-Wiederaufbau in Cloppenburg nun teils selbst übernehmen. Den Dachstuhl stellen wir auf jeden Fall eigens her. Das war ursprünglich nicht so vorgesehen gewesen. Wir haben uns aber dann letztlich entschlossen, eben einiges doch selbst zu machen.

Das Dach ist ja mittlerweile fast runter. Zum Schützenplatz hin aber noch nicht. Sind die Pfannen in einem guten Zustand? Wie viele davon können Sie für den Wiederaufbau verwerten?

Lübke: Ich schätze, etwa 30 Prozent sind nicht mehr zu gebrauchen. Ich hätte sogar mit mehr Ausschuss gerechnet – mit etwa 50 Prozent. Die Substanz ist doch etwas besser als zunächst erwartet.

Bekommen Sie problemlos Ersatz für die zu erneuernden Pfannen?

Lübke: Teils, teils. Auf dem Dach waren ja gleich vier verschiedene Sorten verbaut. Das soll übrigens auch bei der Wiederherstellung in Cloppenburg so sein.

Wann beginnt die Umsetzung der Gebäude-Außenhaut?

Lübke: Nächste Woche rückt hier die JaKo Baudenkmalpflege GmbH* aus Süddeutschland an. Das Unternehmen hat sich auf Ganzhaus- und Ganzteiltranslozierungen spezialisiert.

Das heißt, bis dahin müssen Pfannen und Dachstuhl komplett entfernt sein?

Lübke: Was wir bislang abgenommen haben, reicht aus. Denn nur der Bistro-Komplex wird in Gänze in großen Wandteilen transloziert.

Und wie verfahren Sie mit der eigentlichen Disco?

Lübke: Die nehmen wir nun selbst Stein für Stein weg.

Oh, das klingt neu. Davon war bislang nicht die Rede.

Lübke: Das hängt mit der nicht komplett zu erhaltenden Bausubstanz zusammen, weshalb wir eigentlich nicht genug Material zur Verfügung haben. Wir mussten Umplanungen vornehmen, wo und wofür wir welche Substanz konkret beim Wiederaufbau verwenden.

Noch einmal zur Klarstellung: Der ehemalige Disco-Bereich wandert Stein für Stein ins Museumsdorf?

Lübke: Nicht ganz. Die Wand zum Koemsgelände soll in großen Stücken transloziert werden. Wir wollen versuchen, diese Herausforderung selbst zu meistern.

Das Bistro-Mauerwerk sieht vergleichsweise gut aus, ist aber zweischalig. Muss die Fachfirma Innen- und Außenwände miteinander verschrauben, um sie mittels Tieflader in einem Stück abtransportieren zu können?

Lübke: Ich habe keinen genauen Einblick, wie die Firma JaKo das bewerkstelligt. Der Bistro-Komplex soll jedenfalls in acht großen Teilen transloziert werden.

Das Bistro scheint schon fix und fertig für die Umsetzung zu sein. Oder täuscht dieser Eindruck?

Lübke: Innenwände müssen noch raus. Aktuell läuft die nötige Giebelstabilisierung.

In welchem Zustand ist der Dachstuhl des früheren Bistros?

Lübke: Das ist ja ein Anbau gewesen. Der Bistrobereich ist insgesamt noch ziemlich in Ordnung. Was den älteren Discoteil angeht, der früher mal eine Scheune gewesen sein soll, so ist inzwischen klar, dass die Substanz teils weg muss und nicht mehr vollständig verwertet werden kann. Überwiegend aber wird sie erhalten bleiben.

Mit dem Wiederaufbau soll es ja fix vorangehen.

Lübke: Die Sohle in Cloppenburg für das gesamte Gebäude ist sogar schon fertig. Die Firma JaKo erledigt die Translozierung des Bistro-Anbaus komplett. Sie wird den unteren Teil sofort nach dem Transport wieder aufstellen. Wenn Innenmauerwerk und Balkenlage hergestellt sind, kommt sie noch mal wieder, um die Giebelteile draufzusetzen.

Die Stein-für-Stein-Wiederherstellung der Disco dauert dann vermutlich länger.

Lübke: Ja, das kann sein. Mal sehen.

Das Richtfest ist noch im kommenden Herbst ins Auge gefasst. Kann das zeitlich überhaupt klappen?

Lübke: Ja, das ist realistisch.

*Anmerkung der Redaktion: Der Slogan, mit dem die Firma JaKo wirbt, lautet übrigens: „Wir versetzen alles. Außer Berge!“