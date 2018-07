Disco-Umsetzung: „Bald geht’s los“

So sah’s mal aus im „Stein“, und so – oder zumindest sehr, sehr ähnlich – soll’s nach dem Wiederaufbau im Museumsdorf Cloppenburg auch wieder aussehen. - Foto: Torsten von Reeken

HARPSTEDT/CLOPPENBURG - Für die Umsetzung der ehemaligen Harpstedter Disco „Zum Sonnenstein“ ins Museumsdorf Cloppenburg ist dem Vernehmen nach die Finanzierung nun endgültig gesichert. Die offizielle Bestätigung steht zwar noch aus; das Freilichtmuseum hat aber am Dienstag auf Nachfrage unserer Zeitung erklärt, es werde „tatsächlich bald losgehen“ mit der sogenannten „Translozierung“ des Gebäudes.

Bis der ehemalige „Stein“ im Museumsdorf wiederaufgebaut ist, wird’s allerdings dauern. Klar ist aber schon jetzt, dass eine Ausstellung künftig im Obergeschoss des Gebäudes zu sehen sein wird. Sie widmet sich der Historie der Disco und ihrer Vorgeschichte als Hasselmannsches Tanzlokal, aber ebenso generell der Jugendkultur in der Disco-Ära.

In einer aktuellen Pressemitteilung des Museumsdorfes liest sich das so: „Wie haben Jugendliche vor 30 bis 40 Jahren eigentlich ihre Freizeit verbracht? Wo haben Sie gefeiert? Was für Musik haben sie gehört, was für Kleidung getragen? Themen, die nicht nur Menschen interessieren, die in den 1970er- und 80er- Jahren jung waren, sondern auch Teenager und junge Erwachsene von heute. Von diesen und weiteren Fragen berichtet die Landdiskothek ,Zum Sonnenstein’ aus Harpstedt, die demnächst im Museumsdorf Cloppenburg (...) wiederaufgebaut wird. Neben der Denkmalpflege umfasst das ,Sonnenstein-Projekt’ auch Zeitzeugeninterviews, Öffentlichkeitsarbeit, Ausstellungskonzeption, Objektmanagement, Museumspädagogik und vieles mehr.“

Ein solches Großvorhaben könne natürlich nur, so heißt es weiter, „mit einem engagierten und kompetenten Team umgesetzt werden“. Zur Unterstützung der Projektleitung suche das Museumsdorf einen jungen Menschen, „der zwischen Schule und Ausbildung steht und Lust hat, ein Freiwilliges Soziales Jahr ,Kultur’ zu absolvieren“. Über die Mitarbeit am Discoprojekt hinaus bestehe die Möglichkeit, in weitere Museumstätigkeiten hineinzuschnuppern.

Interessierte können sich bei Victoria Biesterfeld (Tel.: 04471/94 84 24) oder Lukas Aufgebauer (Tel.: 04471/94 84 22) melden. - eb/boh