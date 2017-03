Disco-Abtragung lässt noch auf sich warten

Eva Geiß (vorn, Mitte) überreichte die Flyer zum „Sonnenstein“-Versetzungsprojekt an die „Rentnerbänd“ um ihren Sprecher Bernhard Wöbse (vorn links) und den Vorsitzenden der Fördergemeinschaft Koems, Klaus-Dieter Westphal (vorn rechts). 1500 Exemplare wird die Seniorengruppe in Harpstedt an die Haushalte verteilen. - Foto: boh

Harpstedt - Von Jürgen Bohlken. Kann in Harpstedt die Abtragung der ehemaligen Disco „Zum Sonnenstein“, die im Museumsdorf Cloppenburg eine neue Heimat finden soll, bis zum 1. August gelingen? So wirklich glaubte Klaus-Dieter Westphal, Vorsitzender der Fördergemeinschaft Koems, der diesen Termin am Donnerstag etwas willkürlich als Zielvorgabe im Kreise der „Rentnerbänd“ formulierte, um einfach mal „ein bisschen Druck zu machen“, wohl selbst nicht daran.

„Wenn mein Chef davon hört, steht ihm wohl der Schweiß auf der Stirn“, ahnte Eva Geiß, wissenschaftliche Volontärin im Museumsdorf Cloppenburg, und schmunzelte. Sie räumte ein, dass im Moment etwas Stillstand eingetreten zu sein scheine.

Tatsächlich bemüht sich das Museumsdorf nach wie vor um Stiftungs- und öffentliche Gelder. Um das Fließen von Mitteln für das Disco-Versetzungsprojekt nicht durch einen verfrühten Maßnahmenbeginn zu gefährden, tut sich momentan beim „Stein“ noch nichts. Zuerst muss jetzt im Zuge einer Ausschreibung ein Architekt gefunden werden, der das Vorhaben betreuen und auch Hilfestellung bei der Beantragung von EU-Mitteln leisten soll. Westphal wünschte sich, solche Weichenstellungen wären bereits erledigt, sieht die Mission „Stein“ aber gleichwohl auf „gutem Weg“. Unendlich groß ist das Zeitfenster freilich nicht. Für den Bau des „Pavillons“, der nach dem Verschwinden der Disco die dann verbleibende Lücke schließen soll, sei bereits ein Auftrag an die Bremer Firma Hocke vergeben worden, erläuterte Westphal.

„Eine Disco kommt ins Museum“ heißt ein Flyer, den Eva Geiß der „Rentnerbänd“ in 1500-facher Ausführung überreichte. Dieser Tage werden die Mitstreiter der Seniorengruppe ausschwärmen, um das Faltblatt in Harpstedt an die Haushalte zu verteilen. 10 000 Exemplare sind insgesamt gedruckt worden. Großräumig, in der ganzen Region, wirbt das Museumsdorf damit für das Versetzungsprojekt, etwa in Kultureinrichtungen und Gasthäusern. Und zwar in der Absicht, Spenden zu generieren und weitere Mitstreiter für den „Freundeskreis“ zu gewinnen, die das Vorhaben mit eigener Arbeitsleistung, finanziell oder mit „Erinnerungsarbeit“ unterstützen möchten. In der Aufarbeitung der Geschichte des „Steins“ kommt Eva Geiß indes voran. 15 Interviews mit Zeitzeugen hat sie schon geführt – und soeben wieder einen spannenden Fund gemacht: Im Archiv der Kreiszeitung fand sie einen Bericht, der anlässlich der am 15. August 1959 vollzogenen Eröffnung des vormaligen Tanzlokals – noch unter Inhaber Johann Hasselmann – erschienen war.

Drei Spendenkonten eingerichtet

Im Bauordnungsamt in Wildeshausen sind derweil den „Stein“ betreffende Unterlagen aufgetaucht, bei denen es sich, so hofft Geiß zumindest, wohl um die zuletzt „verschollene“ Bauakte handele.

Unterdessen läuft die Aufarbeitung des zwischengelagerten Disco-Inventars. Techniker Helmut Wilken hat die Plattenspieler in Schuss gebracht und sich auch mit dem Mischpult beschäftigt. Gelegentlich bieten Menschen Gerätschaften zur Ergänzung des Inventars an – oder aber Equipment, das für Reparaturen Verwendung finden könnte. Dazu zählten, so Geiß, ein Spielautomat aus den 1970er-Jahren und Hochtöner, die einst im „Stein“ demontiert worden waren. Mitunter komme die erfreuliche Unterstützung aus heiterem Himmel: „So hat uns eine Frau ganz spontan 100 Euro für das Projekt ,Sonnenstein' überwiesen. Ohne weiteren Kommentar“, verriet Geiß. Wer diesem guten Beispiel folgen will, kann gleich zwischen drei Spendenkonten wählen: IBAN DE 52 2806 1501 0017 8403 00 (Volksbank Cloppenburg), DE 28 2802 0050 3008 8793 01 (Oldenburgische Landesbank, OLB) oder aber IBAN DE 64 2805 0100 0080 4182 05 (Landessparkasse zu Oldenburg, LzO).