Heinz Nienabers Beitrag zur Hengststation Diek findet sich in Nachschlagewerk wieder

Von: Jürgen Bohlken

Teilen

Hengste aus Diek: Ludwig Wendland (bei Bassum) mit zwei Hannoveranern. Das Bild soll um das Jahr 1930 herum aufgenommen worden sein. © Archiv Nienaber

Groß Köhren/Diek – „Da bin ich schon ein bisschen stolz drauf“, gibt Heinz Nienaber offen zu: Seine Recherchen zur ehemaligen Hengststation Diek finden sich in Ralf Webers rund 600 Seiten starkem Nachschlagewerk „Herr, segne die Saat auf der Flur...“ wieder. Sechs Seiten bekam der Groß Köhrener für seinen Beitrag zugestanden. Das findet er durchaus bemerkenswert, zumal er ja „Nicht-Diepholzer“ sei.

Unter dem Titel „Pferdezucht im Wandel der Zeit – Hengststation Diek 1918/19 bis 1988“ ist sein Essay gedruckt worden. Eine Essenz davon hatten Kreiszeitung und Wildeshauser Zeitung vor längerer Zeit als Fortsetzungsgeschichte gedruckt.

Webers „Wälzer“ über die Landwirtschaft und den ländlichen Alltag im Landkreis Diepholz von 1870 bis 1970 brachten der Kreisheimatbund Diepholz und das Syker Kreismuseum im Dezember 2022 heraus. „Auf Nachfrage bei Günter Kastendieck, dem Archivpfleger der Samtgemeinde Harpstedt, war ich um meine Recherchen zur ehemaligen Hengststation Diek gebeten worden“, erinnert sich Heinz Nienaber.

Unter Ernst Heuer zur Blütezeit

Sein Beitrag wurde mit viel Feingefühl überarbeitet. Neun Bilder illustrieren den Text. Der 1860 gegründete Landwirtschaftliche Verein Freudenberg findet als „Geburtshelfer“ der Hengststation Erwähnung. Die ersten Dieker Hengste sollen 1919 insgesamt 174 Stuten gedeckt haben, „wovon 79 tragend wurden“. Von 1925 bis 1953 zeichnete Deckstellenleiter Ernst Heuer für die Station verantwortlich, die während dieser Ära ihre Blütezeit erlebte. Zwei Dieker Hengste zeugten Nachkommen, die olympisches Edelmetall gewannen. Das Hengstfohlen „Grunox“, ein Nachkomme des Vererbers „Grunewald“, genoss in den 1990er-Jahren sogar weltweit Bewunderung. Die Dressurreiterin und heutige Bundestrainerin Monika Theodorescu gewann mit „Grunox“ 1992 und 1996 bei den Olympischen Spielen in Barcelona und Atlanta Mannschaftsgold. Das Pferd stammte aus der Zucht von Bärbel Lehmkuhl aus Ganderkesee. Die hatte die spätere Mutterstute 1980 in Diek im Natursprung decken lassen.

Das Buch von Ralf Weber ist im Schröderschen Buchverlag (Verlag für Regionalkultur) erschienen und im Handel erhältlich (ISBN 978-3-89728-250-6) – für 40 Euro.