Die Wasserspiele können beginnen – Harpstedter Freibad öffnet

Von: Marten Vorwerk

Sind bereit für den Start der Freibad-Saison in Harpstedt: Samtgemeindebürgermeister Yves Nagel (l.) und Badleiter Uwe Lampe. © vorwerk

An Himmelfahrt öffnet Betriebsleiter Uwe Lampe die Tore im Harpstedter Rosenfreibad. In einem Gespräch informiert er zusammen mit Samtgemeindebürgermeister Yves Nagel über den Start, die vorangegangenen Reparaturarbeiten und zukünftige Sanierungspläne.

Harpstedt – Der Rasen ist gemäht, die Becken sind voll. Die Wassertemperaturen nähern sich langsam ihrem Sollwert. Die Schwimmbad-Saison kann also beginnen im Rosenfreibad in Harpstedt. Am Himmelfahrtsdonnerstag, 18. Mai, öffnet Badleiter Uwe Lampe zum ersten Mal die Tore. Einzig das Wetter mit ein paar Regentropfen spielte an diesem Donnerstag noch nicht mit, als Lampe und Samtgemeindebürgermeister Yves Nagel über den Start, die vorangegangenen Reparaturarbeiten und künftige Sanierungspläne informierten. „Das Wetter muss noch nicht gut sein. Noch haben wir ja nicht geöffnet“, sagte Lampe und lächelte.

„Wir sind sehr froh, dass es wieder losgeht. Unser Schwimmbad ist schon ein Alleinstellungsmerkmal. Es hat eine gewisse Anziehungskraft, vor allem mit den beheizten Becken und der großen Wiese sowie dem Spielplatz“, hob Nagel hervor.

Regen sorgt für Verzögerungen bei Reparaturen

Mit etwas Verzögerung öffnet das Freibad „Am Tielingskamp“ in diesem Jahr. „2022 waren wir früher dran, am 7. Mai“, sagte Lampe. Dass es diesmal erst eine gute Woche später losgeht, liege an Reparaturen an der Rutsche und den Beckenfliesen. „Wir hatten eine Woche durchgängig Regen. Da konnte nicht gearbeitet werden. Diese Woche fehlt uns“, erklärte Nagel.

An der Rutsche gab es Abplatzungen am Material, die repariert werden mussten. © Vorwerk, Marten

An der Rutsche seien Abplatzungen beseitigt worden. Die Fliesenarbeiten in und an den Becken seien im Rahmen geblieben und konnten ohne Wartezeiten auf Lieferungen abgearbeitet werden. Der Fliesenvorrat für das Jahr 2024 sei erhöht worden, damit bei Lieferschwierigkeiten keine Probleme entstehen.

„Die Wasserwerte sind ebenfalls gut. Ich teste sie regelmäßig. Nachher kommt das Gesundheitsamt vorbei“, erklärte Lampe. „Dann werden Proben genommen, um die Wasserqualität zu bestätigen.“

Sprungturm und Technikkeller sollen ab Herbst saniert werden

Weiterhin marode und sanierungsbedürftig ist der Sprungturm, der in dieser Saison nicht geöffnet wird. Zudem soll der Technikkeller erneuert und erweitert werden. „Der hat glücklicherweise den Betrieb noch einmal aufgenommen“, sagte Nagel. Der Keller sowie der Sprungturm sollen ab Herbst saniert werden. Das Investitionsvolumen beträgt etwa zwei Millionen Euro. Darin inbegriffen ist auch der Neubau des Aufsichtsgebäudes. Das soll zentraler zwischen Nichtschwimmer-, Schwimmer- und Babybecken gebaut werden, damit alle Besucher schnell erreicht werden können. „Ich habe den Bauantrag vergangene Woche unterschrieben“, sagte Nagel. Er hofft, alle drei Vorhaben bis zum Start der nächsten Freibadsaison fertiggestellt zu haben. „Das steht aber nicht fest und hängt von vielen Faktoren wie zum Beispiel Lieferketten ab“, erklärte er. Es bleibe also abzuwarten, versprechen könne er nichts.

Die Eintrittspreise konnten vorerst stabil gehalten werden. Erwachsene zahlen vier (ermäßigt zwei Euro), Kinder und Jugendliche zwei Euro. „Die Preise werden während des Sommers wahrscheinlich noch etwas teurer“, sagte Nagel. Dauerkarten für Erwachsene kosten 90 Euro (ermäßigt 40), für Kinder und Jugendliche 40 Euro. Zudem werden Zehner-, Zwanziger- und Dreißigerkarten verkauft. Die Preise dafür bleiben konstant.

Wer im Rosenfreibad mithelfen will, kann sich für ein Praktikum oder eine Ausbildung zum Fachangestellten für Bäderbetriebe beim Badpersonal oder unter Telefon 04244/7952 informieren.