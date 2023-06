Die erste Majestät in Winkelsett steht fest

Von: Holger Rinne

Teilen

Nach Krönung und Ordenverleihung in Winkelsett am frühen Samstagabend: Hilmer Corßen, Jarek Höfemann, Manja Corßen, Leon Speckmann, das Kinderkönigspaar Lena Ebert und Diego Meyer sowie Johannes Rolappe und Jessica Bahrs (von links). © Rinne

Winkelsett – Großer Jubel herrschte am frühen Samstagabend zum Ausklang des ersten Schützenfesttags beim Schützenverein Reckum-Winkelsett, als der Vereinsvorsitzende Hilmer Corßen den Namen der neuen Majestät für den Nachwuchs bekannt gab. „Ich freue mich, dass wir mit Diego Meyer einen neuen Kinderkönig haben“, verriet er vor den im Festzelt angetretenen Schützenschwestern und -brüdern das Ergebnis des Königsschießens vom Nachmittag.

„Diego liebt das Grüne“, umschrieb der Vorsitzende die Leidenschaft für Werder Bremen, den Lieblingsverein des Jungen. Außerdem habe er für die Herrichtung und Pflege des Schützenfestplatzes gesorgt. „Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet“, zeigte sich die frisch gekrönte Majestät überglücklich ob der errungenen Würde. Der Schüler trat als Kinderkönig die Nachfolge von Emma Höfemann an. Zur Königin wählte er Lena Ebert. Leon Speckmann errang erneut die Vizekinderkönigswürde. Als „Ehrendame“ fungierte in diesem Jahr mit Johannes Rolappe ein Junge.

Am Königsschießen hatten fünf Kinder teilgenommen. Ein Umschießen gab es nicht.

Feierliches Prozedere: Der neue Kinderkönig bekommt die Kette umgehängt. © hri

Die Krönung und weitere Proklamation übernahm erstmalig Jessica Bahrs, die trotz dieses Debüts die Zeremonie routiniert und mit viel Charme über die Bühne brachte. Am Schießwettbewerb um die besten Schützinnen und Schützen im Jugendbereich nahmen zwölf Anwärter teil. Vier davon kamen ins Umschießen. Am Ende setzte sich Manja Corßen gegen Jarek Höfemann durch. „Die Jugendschützen bekommen von diesem Jahr an Orden in Gold und Silber. Damit werten wir das Jugendschießen ein wenig auf“, erläuterte Jessica Bahrs kurz vor Beginn der Proklamation.

Diego liebt das Grüne.

Bereits um 13 Uhr hatten sich die Kinder und Grünröcke des Schützenvereins auf dem Hof Lehmkuhl in Reckum getroffen, um sodann die bisherige Kinderkönigin Emma Höfemann abzuholen. Wegen des hochsommerlichen Wetters erteilte Corßen dem Tross von etwa 80 Teilnehmern Marscherleichterung. Das bedeutet, dass die Schützen während des Marsches ihre Uniformjacken ablegen durften. „Unterwegs stießen immer mehr Schützen dazu“, berichtete Pressewart Eike Böpple. Am Ende waren es dann etwa 100 Teilnehmer, die gegen 16 Uhr den Schützenplatz erreichten. Zusätzlich zu den bereits erwähnten Wettbewerben wurde ein Forellen- und Glücksschießen ausgetragen. Gegen 20 Uhr begann der Festball mit DJ Carsten.

Am Sonntag startete das Winkelsetter Schützenfest bereits um 12.30 Uhr in die zweite Etappe.