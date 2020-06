Die alte Heimat gleicht nach dem Krieg einem Trümmerfeld

Ruth Heinrichs Odyssee geht weiter: Sie will zurück nach Breslau, wo sie ihre Angehörigen vermutet

Colnrade/Breslau – Im Januar 1945 mit ihren drei Schwestern und der Mutter aus Breslau vor der Roten Armee geflohen, hat sich Ruth Heinrich (später, nach ihrer Heirat, heißt sie Ruth Brown) rund drei Monate später in der Tschechei von ihren Angehörigen getrennt, um die Flucht an der Seite eines verwundeten Soldaten fortzusetzen. „Einbein-Johnny“, wie sie ihn nennt, will zurück in seine ostwestfälische Heimat Lübbecke. Endlich mit Ruth auf amerikanischem Besatzungsgebiet angekommen, legt er fragwürdige Verhaltensweisen an den Tag. So auch, als zwei freundliche amerikanische Offiziere ihn und Ruth in einem Jeep rund 100 Kilometer mitnehmen, beide zusätzlich mit Schokolade, Kaugummi sowie Zigaretten beglücken und mit der Bitte „Schreibt uns, wenn es eines Tages möglich sein sollte“ ihre eigenen Adressen auf einem Zettel hinterlassen; kaum haben sich die Soldaten verabschiedet, zerreißt der Einbeinige das Stück Papier und flucht: „Bastarde!“