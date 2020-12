DHEF: Keine Fahrten an Heiligabend

+ © - Ausgebremst von der Pandemie: die Museumsbahn. Auch der DHE-Triebwagen kam kaum zum Einsatz. Archivfoto: Kothe/DHEF © -

Harpstedt – „Unter den Bedingungen des aktuellen Lockdowns müssen wir leider auch die letzten für dieses Jahr noch angekündigten Zugfahrten mit ,Jan Harpstedt’ an Heiligabend absagen“, bedauert Andreas Wagner, der Vorsitzende der Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahnfreunde (DHEF). „Damit war es in diesem Jahr nur an fünf Tagen möglich, planmäßige Fahrten durchzuführen. Die Dampflok kam gar nicht zum Einsatz, und der Triebwagenzug fuhr auch nur auf der Teilstrecke Harpstedt–Heiligenrode.“