Zuschauerraum in Kirchseelte avanciert zum Bahnsteig

Von: Holger Rinne

Das Ensemble überzeugte restlos. Von links: Lutz Echtermann, Felix Mutschler, Anja Borgmann (auf Knien) , Alexandra Wolff und Sidney von Capelle. Szenenfoto: Rinne © -

Kirchseelte – Unter Volldampf ist sozusagen der Orient-Express am Freitagabend durch das Dorfgemeinschaftshaus in Kirchseelte gerauscht: Das Delmenhorster Theaterensemble ProSzenium begeisterte in Ken Ludwigs Bühnenadaption von Agatha Christies Kriminalroman „Mord im Orient-Express“. Mit den verschiedenen Filmversionen, die im Laufe der Zeit über die Leinwand flimmerten, hatte diese Inszenierung allerdings nur den Handlungsstrang aus der Buchvorlage gemein. Die Bremer Regisseurin Kathrin Steinweg würzte den Stoff mit einer wohltuenden Prise zusätzlichen Humors.

Die Handlung ist schnell umrissen: Meisterdetektiv Hercule Poirot muss seinen Urlaub unterbrechen, weil Scotland Yard in London seine Mitarbeit dringend benötigt. Mit Mühe ergattert er noch ein Ticket für eine Fahrt im berühmten Orient-Express, doch genießen kann er sie nicht. Ein mitreisender wohlhabender Amerikaner wird getötet. Der Zug bleibt in einer Schneewehe stecken. Poirots kleine graue Zellen arbeiten auf Hochtouren, um die Geheimnisse der kuriosen Mitreisenden aufzudecken und aus einem Lügengeflecht schlau zu werden.

Die Vorstellung begann am Freitagabend allerdings nicht auf der Bühne. Die Darsteller machten aus dem Zuschauerraum einen Bahnsteig, auf dem in etlichen kleinen Szenen die Charaktere der einzelnen Figuren meisterhaft herausgearbeitet wurden.

Es war einfach fantastisch – kurzweilig und sehr unterhaltsam.

Annika Thomke moderierte als „Agatha H.“, indem sie Szenenwechsel mit einem kurz hingeworfenen „Schnitt“ ankündigte oder auch Ortsbeschreibungen hinzufügte, die das Bühnenbild nicht wiedergeben konnte. Als beispielsweise der Zug auf der Strecke in „weißer Pracht“ stecken blieb, verteilte sie an der Bühne vorbeilaufend kleine Schneeflocken und rief gleichzeitig: „Es schneit! Es schneit!“

Lutz Echtermann als Hercule Poirot verkörperte den einerseits geistreichen Ermittler, andererseits aber auch hochnäsigen Chauvinisten ebenso authentisch wie Felix Mutschler den sich immer kümmernden Eisenbahndirektor Monsieur Bouc.

Standing Ovations zum Schluss

Es fällt schon schwer, einzelne schauspielerische Leistungen hervorzuheben. Aber für die Darstellung der Greta Ohlsen als tugendhafte, schrullige Jungfer gebührt Anja Borgmann sicherlich besondere Erwähnung. Ihr standen Ines Paetzold als Gräfin Andrenyi und Carlotta Steimke als Mary Debenham in nichts nach. In weiteren Rollen überzeugten Sidney von Capelle (Hector MacQueen), Leana Wienand (Michel), Alexandra Wolff (Prinzessin Dragomiroff), Anke Domke (Helen Hubbard), Maximilian Zörner (Oberst Arbuthnot) sowie Heinz-Günther Harms (Samuel Ratchet).

Die sich entwickelnde unterhaltsame, gehaltvolle Kriminalkomödie nahm die Zuschauer – auch durch das Bühnenbild und die Kostüme – vom ersten Moment an mit. Lutz Beckröge brachte sein Urteil in einem Satz auf den Punkt: „Es war einfach fantastisch – kurzweilig und sehr unterhaltsam.“

Am Ende der Vorstellung spendete das Publikum minutenlangen Applaus, begleitet von Standing Ovations.

