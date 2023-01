DGH Colnrade: Etwas Schulcharme soll bleiben

Von: Jürgen Bohlken

Teilen

Colnrade – Den Haushalt 2023 der Gemeinde Colnrade hat der Rat früh im neuen Jahr verabschiedet. Aus gutem Grund: Nach den Worten von Bürgermeisterin Anne Wilkens-Lindemann wünscht die Politik, die Renovierung des Dorfgemeinschaftshauses (DGH) mit einem veranschlagten Investitionsvolumen von rund 207.000 Euro nun allmählich anzugehen. Allein könnte die Gemeinde das Vorhaben kaum stemmen. Ein „großer Schluck aus der Pulle Leader-Programm“ (165.000 Euro) soll bei der Finanzierung helfen.

Der größte Brocken im Zusammenhang mit dem DGH sei die vorgesehene energetische Sanierung, erläuterte die Bürgermeisterin auf Nachfrage unserer Zeitung. „Wir müssen sehen, was wir gegen ausufernde Heizkosten tun können“, sagte sie. Die hielten sich aktuell aber noch im Rahmen, zumal das DGH zwar gut, aber im Unterschied zu einem Wohngebäude eben nicht durchgehend genutzt werde.

Neben der Erneuerung der Elektrik und mehrerer Türen stehe die Sanierung der Herrentoilette auf der Agenda. Außerdem müsse im Dorfgemeinschaftshaus die Ausstellung für den Beckstedter Sonnenstein realisiert werden, „den wir hoffentlich Ende des Jahres als Dauerleihgabe bekommen“, äußerte sich die Bürgermeisterin. Die Ausleihmodalitäten seien inzwischen „festgezurrt“.

Das DGH wird sich im Verlauf der Renovierung durchaus verändern. Vom Charme, den das Gebäude als ehemalige Dorfschule versprüht, soll gleichwohl noch etwas übrig bleiben.

Weitere Investitionen der Gemeinde: Für die dritte Ausbaustufe des Breitbandausbaus sind Haushaltsmittel von 80.500 Euro eingeplant – und für neue Geräte für den Spielplatz 5 000 Euro. Komplett sanieren will die Gemeinde im Frühling etwa 150 Meter des Bruchwegs in Holtorf. „Das kostet uns mal eben rund 33 000 Euro“, so Wilkens-Lindemann.

Ansonsten habe die Kommune noch den Kostenanteil an der Finanzierung des schon 2014 beantragten Radweglückenschlusses entlang der K5 von Reckum bis Colnrade vor der Brust, der sich ja nun dem Bau des Radweges an der K 225 (Reckum–Wildeshausen) anschließen solle.

Colnrades Anteil an der um 1,8 Millionen Euro erhöhten Samtgemeindeumlage betrage 6,94 Prozent. Die einzige Mitgliedskommune der Samtgemeinde, die darunter liege, sei Winkelsett. Colnrade sei schuldenfrei und habe auch noch „liquide Mittel“, so die Bürgermeisterin.

Die Mehrbelastung (gegenüber 2022) aufgrund der an Landkreis und Samtgemeinde abzuführenden Umlagen summiert sich auf 290.182 Euro. Wilkens-Lindemann dazu: „Das gibt unser Haushalt eigentlich nicht so ganz her, zumal wir einiges vorhaben.“

Die Verabschiedung des Etats ging reibungslos über die Bühne, auch weil in der Vorberatung schon viele Fragen erörtert und geklärt worden waren.

Einen „größeren Schluck aus der Steuerpulle“ gönnt sich Colnrade übrigens nicht. Die Hebesätze bleiben mit einheitlich 380 Prozent für die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer auf dem bisherigen Niveau.

Recht später Neujahrsempfang

Für eine Spende des Fischereivereins Colnrade in Höhe von 510 Euro hat sich Bürgermeisterin Anne Wilkens-Lindemann während der jüngsten Gemeinderatssitzung im Colnrader Dorfgemeinschaftshaus bedankt. Das Geld, das aus Hökermarkt-Erlösen stammt, ist für die Pflege der Dorfplätze in Colnrade, Beckstedt und Holtorf bestimmt. Auf jeden Platz entfallen 170 Euro. „Darüber haben wir uns natürlich sehr gefreut“, betonte die Bürgermeisterin.

Im Colnrader Neubaugebiet Holtesche seien Straßenlaternen installiert worden. Von den 17 Baugrundstücken dort seien aktuell zwölf bebaut oder noch in der Bebauung, teilte Wilkens-Lindemann mit. Sie hofft, dass es auf den übrigen fünf Flächen nun zeitnah losgeht, damit der Straßenendausbau vollzogen werden kann.

Auch die 2022 in Medienberichten thematisierte Gefahr eines möglichen „Blackouts“, also eines großflächigen Stromausfalls über einen längeren Zeitraum hinweg, streifte die Bürgermeisterin. Sie riet dazu, im privaten Bereich Vorsorge zu treffen – etwa in Form von maßvoller Lebensmittelbevorratung und in Gestalt technischer Hilfsmittel, die es erleichtern, den Alltag vorübergehend ohne Netzstrom zu meistern (von der Taschenlampe bis hin zum Notstromaggregat gibt es viele Optionen). Informationen dazu stünden auf den Websites der Samtgemeinde Harpstedt und des Landkreises Oldenburg. „Man sollte nun nicht in Panik verfallen, sich aber schon über Vorsorge für den Eventualfall ein paar Gedanken machen“, so Wilkens-Lindemann auf Nachfrage unserer Zeitung.

Am Rande erwähnte sie zwei Termine zum Vormerken im Kalender: Für den 11. Februar bittet der SC Colnrade zur Maskerade ins Dorfgemeinschaftshaus. Und am 25. Februar wird es erstmalig einen (recht späten) Neujahrsempfang für die Gewerbetreibenden in der Gemeinde geben – mit Beteiligung von Christine Gronemeyer, Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Landkreis Oldenburg (WLO).