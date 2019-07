Mit deutschsprachigen Schlager-Krachern bringt das Duo „Malexa“ Gäste im „Lika“ in Tanzlaune

Harpstedt - Er suchte für seine Band „Sound Traffic“ eine Sängerin, und sie stieg in die Combo ein. Es dauerte seine Zeit, aber dann funkte es zwischen den beiden. Seither sind Alexa Cristea und Marne Pagalies ein Paar. Als Duo „Malexa“ konnten zahlreiche Gäste des Harpstedter Restaurants „Lika“ die 42-Jährige und den 38-Jährigen am Samstagabend erleben. Mit souliger Lounge-Music und etwas Swing ging's los. Marne Pagalies hatte die instrumentalen Playbacks für Coverversionen bekannter Songs von Sade („Smooth Operator“), Matt Bianco („Half a Minute“), „What's love got do do with it“ (Tina Turner), Roger Cicero („Artgerecht“), Whitney Houston („Saving all my Love to you“) und weiteren Künstlern zu einem großen Teil selbst produziert. Live spielte er dazu Keyboard und sang auch, obgleich seine Partnerin den größeren gesanglichen Anteil hatte. Im Laufe des Abends zog das Bremer Duo das Tempo an. Nun brachte „Malexa“ Stimmungsmusik und Schlager-Kracher – von „Hulapalu“ (Andreas Gabalier) und „Chöre“ (Mark Forster) über „Die immer lacht“ (Stereoact featuring Kerstin Ott) bis hin zu „Atemlos durch die Nacht“ (Helene Fischer) – zu Gehör. Einige Gäste ließen sich zu einem spontanen Tänzchen hinreißen. Das Duo tritt ansonsten in Kneipen, auf Messen, Festlichkeiten und Feiern auf, umrahmt Hochzeiten musikalisch, sogar direkt im Trauzimmer, und gibt obendrein Wohnzimmerkonzerte. Foto: Bohlken

Weitere Infos auf Facebook: malexamusicfactory