„Deutschland wird nicht ohne Sozialdemokraten auskommen“

Harpstedt – SPD-Mitglieder in der Samtgemeinde Harpstedt sind am Sonnabend im Hotel „Zur Wasserburg“ für langjährige Parteitreue geehrt worden. Dem jungen Ortsvereinsvorsitzenden Daniel Helms war es gelungen, zu diesem Anlass die Weser-Ems-Vorsitzende und Chefin der SPD-Landtagsfraktion, Johanne Modder aus Bunde/Ostfriesland, zum Kommen zu bewegen.

Der Ehrengast verband mit der Übergabe der Ehrenurkunden Lob und Dank. Zugleich machte Modder allen Parteimitgliedern Mut in – für die SPD – schwieriger Zeit „Bleibt ruhig! Ich bin überzeugt, dass Deutschland nicht ohne Sozialdemokraten auskommen wird“, strahlte sie Zuversicht aus.

In den Genuss einer Ehrung für (über) 50 Jahre SPD-Mitgliedschaft kam Manfred Meyer aus Hölingen, der schon 1968 in Bremen sein Parteibuch erhalten hatte. Er gehörte in den 1990er-Jahren dem Ortsvereinsvorstand an; er wirkte im Samtgemeinderat mit und ebenso im Rat der Gemeinde Winkelsett, wo er sogar dem früheren Bürgermeister Gerhard Heile, einem Liberalen, als Stellvertreter zur Seite stand. Daniel Helms nannte Meyer einen „Vorposten der SPD im Süden der Samtgemeinde“.

Auf über 40 Jahre Parteimitgliedschaft (seit 1976) hat es bis heute Christian Stenz aus Kirchseelte gebracht. Er arbeitete von 2001 bis 2011 im Rat seiner Heimatgemeinde mit. Ebenfalls schon 40 Jahre in der SPD: Wilhelm Duveneck aus Beckeln. Er kandidierte zwar nie für ein politisches Mandat, hat sich aber gleichwohl als Stütze des Ortsvereins erwiesen – dadurch, dass er in Beckeln immer fleißig SPD-Wahlwerbung verteilt. Der 90-jährige Willi Laue, der schon 1968 eintrat, lebt mittlerweile im Hildegardstift in Annen. Er soll auch dort geehrt werden.

Nicht anwesend waren Harald Bruns aus Groß Ippener und Peter Reimelt aus Hölingen. Beide halten der SPD seit 25 Jahren die Treue. Ebenso verhindert: Markus Würdemann (Harpstedt) und Reinhard Wixforth (Kirchseelte), zwei für zehnjährige Mitgliedschaft zu Ehrende. Jan Finke, Walter Helms, Saskia Kamp, Klaus Stark und Hermann Schnakenberg nahmen indes jeweils eine Ehrenurkunde für zehn Jahre Parteitreue entgegen. Zu den ersten Gratulanten gehörte der stellvertretende SPD-Unterbezirksvorsitzende Matthias Kluck. Der Wildeshauser verglich das Leben in der Partei mit einem Riesenrad: „Mal bist du oben, mal unten.“ Kluck sprach die Hoffnung aus, das Rad möge bald wieder nach oben gehen.

Johanne Modder zeigte sich mit der Partei auf Bundesebene nicht zufrieden; in Niedersachsen läuft es hingegen nach ihrer Einschätzung gut. Die Parlamentarierin lobte die zuverlässige Zusammenarbeit mit ihrem Landtagskollegen Axel Brammer, der ebenfalls nach Harpstedt gekommen war. Sie zählte viele Beschlüsse auf und würdigte in diesem Zusammenhang die Arbeit der SPD-Minister: Kultusminister Hedrick Tonne kämpfe für eine gute Versorgung mit Lehrkräften. Sozialministerin Carola Reimann streite für die ärztliche Versorgung auf dem Lande und für bessere Pflege. Modder kritisierte allerdings, was Pflegekräften zugemutet wird, weil die Gesellschaft nicht mehr Geld zur Verfügung stelle.

Besonders stolz sei sie auf die beiden Landesminister aus dem Weser-Ems-Gebiet: Innenminister Boris Pistorius sage auch in Berlin deutlich seine Meinung. Ebenso Umweltminister Olaf Lies, dessen gute Arbeit sich nicht zuletzt an dem aktuellen – attraktiven – Angebot, in die Energiewirtschaft zu wechseln, ablesen lasse. Modder wünschte sich, Lies möge in Niedersachsen bleiben: „Warten wir seine Entscheidung am Montag ab!“ Dass Ministerpräsident Stephan Weil aus anderen Bundesländern für den Vorsitz der Bundes-SPD vorgeschlagen werde, zeige dessen Beliebtheit. Modder hoffte gleichwohl, Weil möge Niedersachsen als „Fels in der Brandung“ nicht verloren gehen. Gleiches wünschten sich die Harpstedter Sozialdemokraten – auch mit Blick auf Olaf Lies.