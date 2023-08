Der „musikalische Wind“ von Nashville weht durch Harpstedt

Von: Jürgen Bohlken

„Headliner" auf dem Harpstedter Weinfest: Ann Doka aus Stuhr.

Harpstedt – Fast fünf Jahre sind vergangen, seitdem die Sängerin und Songschreiberin Ann Doka im „Liberty‘s“ in Harpstedt an der Seite von Regina Mudrich (Geige), Martin Zemke (Bass) und Tjard Cassens (Percussion) ihr Album „Lost but found“ promotete. Bald gibt es ein Wiedersehen: Am Sonnabend, 16. September, heizt die Country-Pop-Lady aus dem Taunus, die es nach Stuhr verschlagen hat, mitsamt Band den Zuhörern auf dem zweiten Harpstedter Weinfest ein. Von 19 Uhr bis 21.30 Uhr konzertiert sie als „Headliner“ in der Festscheune auf dem Koems-Gelände.

Im Gepäck hat sie dann ihr an ihrem 42. Geburtstag (1. April) veröffentlichtes neues Album „House of Change“, das in Anlehnung an das Gedankenkonstrukt eines schwedischen Psychologen Veränderungen im Leben als „Reise im Raum“ mit Höhen und Tiefen thematisiert: von Zufriedenheit über Ablehnung und Verwirrung bis hin zur Erneuerung.

Als Kommunikationstrainerin wuchs Ann Dokas Interesse an der Psychologie. Heute gelingt es der 42-Jährigen, ihren Hauptberuf im Marketingmanagement mit der Leidenschaft für die Country Music unter einen Hut zu bringen. Künstlerisch schwingt der Nashville-Sound allerdings nicht in jeder Note mit, sondern eingehüllt in ein modernes Gewand. Mit dem Ergebnis, New Country Pop, hat Ann Doka längst die Medien auf sich aufmerksam gemacht, besonders Radio Bremen. Eine überaus große Reichweite bescherten ihr kurze Liveauftritte im ZDF-Morgenmagazin.

Kommunikative Nähe auf Distanz

Viel Nashville, Tennessee, steckt in „House of Change“. Die Tonspuren mit ihrem Gesang nahm die 42-Jährige allerdings im heimischen Studio auf. Geplant war das so nicht. Die Beschränkungen während der Pandemie machten es Ann Doka aber unmöglich, zu ihrem Produzenten Jonathan Rice nach Nashville zu fliegen, um mit ihm Seite an Seite zu arbeiten. Also blieb es bei einer Kooperation auf Distanz, wobei es mithilfe von Videoschalten gleichwohl gelang, kommunikative Nähe herzustellen, auch um in Detailfragen rund um die Produktion des MP3-Albums Einvernehmen zu erzielen.

Ein Album mit Ecken und Kanten

Auf „House of Change“ offenbart Ann Doka deutlich mehr Nuancen, Ecken und Kanten sowie ein größeres Spektrum, sogar mit Rock-Einflüssen, als auf dem von vorne bis hinten sehr durchgestylt eingängigen Tonträger „Lost but found“. Jonathan Rice, den sie „einen Ausnahmeproduzenten“ nennt, verhalf ihr zu dem neuen Sound. Die ausgekoppelte Single „Better walk on“ ermuntert dazu, auch und gerade in Zeiten der Veränderung den eigenen Weg weiter zu gehen.

In John Denver war sie regelrecht verknallt

Schon mit 14 erlag die Singer-Songwriterin dem Charme der Country Music. In John Denver war sie als Jugendliche regelrecht verknallt. Dessen Evergreen „Leaving on a Jet Plane“ gehört für sie auch heute noch zu den schimmerndsten Country-Perlen. Eingefleischten Fans jagt der Song, der sich um Abschied und das Fortfliegen im Jet dreht, nach wie vor eiskalte Schauer über den Rücken, zumal ausgerechnet die Fliegerei als große Leidenschaft John Denver zum Verhängnis wurde: Am 12. Oktober 1997 kam er beim Absturz mit einem Leichtflugzeug über der Monterey Bay in Kalifornien 53-jährig ums Leben.

Ballade für „einen Sonnenschein“

Im 25. Todesjahr der Ikone veröffentlichte Ann Doka ihre eigene „Leaving on a Jet Plane“-Version und feiert den Song gemeinsam mit der Bremer Straßenbahn AG während einer Konzertbahnfahrt durch Bremen. Den schweren Verlust einer mit nur 30 Jahren aus dem Leben geschiedenen Freundin hatte sie bereits etliche Jahre zuvor musikalisch verarbeitet: Weil ihr die an Mukoviszidose verstorbene junge Frau immer als lebensbejahender Sonnenschein im Gedächtnis bleiben wird, nannte sie den ihr gewidmeten Titel „Little Miss Sunshine“.

Ein Wechselbad aus stampfenden Rhythmen und gefühlvollen Balladen wird das zum Nordlicht avancierte „Hessenmädel“ wohl auch dem Publikum auf dem Weinfest bereiten. Eines darf aber schon jetzt als sicher gelten: Für etwa anderthalb Stunden weht der „musikalische Wind“ von Nashville durch Harpstedt.