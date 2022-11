„Wiederholungstäter“ in Harpstedt: Klaus-Peter Wolf

Von: Jürgen Bohlken

Harpstedt/Norden – Die Idee, einen Ostfriesenkrimi in der ersten Woche der Pandemie spielen zu lassen, als Politiker Masken noch als Virenschleudern verteufelten und niemand wusste, wie mit Covid-19 so richtig umzugehen ist, überzeugte den Verlag anfangs gar nicht. Bis Bestsellerautor Klaus-Peter Wolf aus Norden preisgab, was genau ihm im Kopf herumspukte.

Ihn reizte der Gedanke, dass die Begleiterscheinungen des Corona-Ausbruchs einen sonst stets von Regeln geleiteten Profikiller dazu zwingen, gegen seine eigenen Gesetze zu verstoßen. „Stellen Sie sich vor, Sie wären er! Sie haben einen Auftrag bekommen, wollen in einem Hotel einchecken, und dann verlangt die Rezeption von Ihnen eine Bescheinigung Ihres Arbeitgebers. Schon geht die ganze Scheiße los“, ließ Wolf rund 150 Krimifreunde, die ihm am Mittwochabend in der Aula der Harpstedter Grundschule an den Lippen hingen, vor Lachen losprusten. Diese Grundidee muss wohl auch den Verlag überzeugt haben. Das veröffentlichte Ergebnis heißt „Ostfriesensturm“. Noch ehe sich der Schriftsteller in der Pausenhalle diesem Roman und damit dem 16. Fall von Kommissarin Ann-Kathrin Klaasen widmete, war ihm die Sympathie seiner Zuhörer bereits sicher.

Ein gut gelaunter Autor

„Vor Ihnen sitzt ein gut gelaunter Autor“, verriet Wolf und hielt mit dem Grund nicht hinterm Berg: „Ein Hospiz, für das ich als Schirmherr zehn Jahre lang gekämpft und sehr viel Geld eingesammelt habe, ist am 18. November eingeweiht worden.“ Das Publikum quittierte so viel Beharrlichkeit und Engagement mit einem kräftigen Applaus.

Kein Geld, kein Grundstück, aber genug Fantasie, „dass etwas werden könnte“ – damit habe alles begonnen. Wolf ließ sich dafür erwärmen, das „Gesicht“ der Kampagne für das Hospiz-Vorhaben am Meer in Norden zu sein. Er lernte dabei, wie Politik funktioniert. Das sei schon eine spannende Erfahrung gewesen. „Kein Politiker, egal welcher Partei, kann sich hinstellen und sagen, dass er ein Hospiz doof findet. Also sind alle dafür. Und trotzdem funktioniert es nicht. Warum nicht? Weil es so viele Bedenkenträger gibt. Die tragen schwer an Bedenken und können deswegen kaum laufen“, plauderte der Autor, gewürzt mit Ironie, aus dem Nähkästchen. Ob es denn überhaupt einen Bedarf gäbe, sei er gefragt worden. Wolf: „Darauf muss man erst mal kommen!“ Die Universität Emden habe geholfen, den Bedarf für das Hospiz nachzuweisen.

Ich wollte ein Grundstück vom Landkreis haben, ganz nah am Krankenhaus und der Palliativstation. Wir haben es nicht gekriegt. Wir haben dann ein Grundstück gekauft. Und jetzt steht darauf ein Hospiz. Dank Ihrer Mithilfe.

So ging es munter weiter: Ein Wirtschaftsgutachten für 33.000 Euro sollte beigebracht werden – für den Nachweis, dass sich das Hospiz trägt, obgleich solche Einrichtungen grundsätzlich nicht ohne Spenden auskommen. Wolfs Reaktion: „Will ich nicht! Ich sammle Spenden für das Hospiz, und die Leute, die mir Geld anvertrauen, wollen damit bestimmt kein Gutachten finanzieren.“

Als auch noch die Forderung nach einem Lärmschutzgutachten kam, fühlte sich der Autor und Schirmherr endgültig „verarscht“. Auf Hoffnung folgte Ernüchterung: „Ich wollte ein Grundstück vom Landkreis haben, ganz nah am Krankenhaus und der Palliativstation. Wir haben es nicht gekriegt. Wir haben dann ein Grundstück gekauft. Und jetzt steht darauf ein Hospiz. Dank Ihrer Mithilfe“, wandte sich Wolf direkt an das zuhörende Publikum. Jeder Cent seiner Merchandising-Artikel gehe an das Hospiz. Ein Golfclub habe einen Prominenten gesucht, der den Startschuss für ein Turnier geben sollte. Dem Verein sei das 5.000 Euro für das Hospiz wert gewesen. Wolfs Reaktion: „Leute, ich habe an dem Tag Zeit. Ich könnte auch zweimal schießen.“

Bei allem Humor, der sich wie ein roter Faden durch den Abend in Harpstedt zog, blieb der Autor den Ostfriesenkrimifans natürlich auch mit Inbrunst vorgetragene Extrakte aus seinem Werk nicht schuldig. Der „Ostfriesensturm“ fand dabei ebenso Berücksichtigung wie etwa eine Sammlung von 50 Zeitungskolumnen. Letztere erschien unter dem Titel „Leben und Schreiben in Ostfriesland“ in einer Auflage von 5.000 Stück. Der Verkaufserlös fließt komplett an den Freundeskreis Stationäres Hospiz Norden e.V. „Dadurch sind schon über 80.000 Euro für das Hospiz zusammengekommen. Die letzten Büchlein habe ich heute mitgebracht“, verriet Wolf unter Beifall.

Literatur ist dazu da, Ihnen einen anderen Blick auf die Welt zu geben.

Mit zum Nachdenken anregenden Bonmots würzte er die Lesung. „Literatur ist dazu da, Ihnen einen anderen Blick auf die Welt zu geben“, lautete nur eine von vielen Botschaften.

Büchereileiterin Cornelia Geerken freute sich, den „Wiederholungstäter“ Wolf in Harpstedt begrüßen zu können. Dessen Frau, die Kinderbuchautorin Bettina Göschl, hatte am Nachmittag im Musikraum über der Bibliothek rund 40 kleine und große Leute in einer Lesung mit Gesang aufs Beste unterhalten. Ihr Mann gesellte sich im Verlauf der Veranstaltung spontan hinzu und signierte Autogrammkarten.