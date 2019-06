Dauerhaftes Wohnen in Wochenendgebiet beschäftigt die Politik

André Laukstadt (SPD) rückt in Bau- und Planungsausschuss / Ratsherr der Grünen hat Gruppe mit SPD verlassen

Kirchseelte – Eine recht umfangreiche Tagesordnung hat der Bau- und Planungsausschuss der Gemeinde Kirchseelte am Mittwoch, 26. Juni, ab 19.30 Uhr in der Schützenhalle des Kirchseelter „Dreimädelhauses“ abzuarbeiten, und zwar in leicht veränderter Besetzung: Neu in das Gremium gerückt ist André Laukstadt (SPD).