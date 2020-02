„Dat möblierte Chaos“ soll im Gasthaus „Hackfeld’s Dorfkrug“ zweimal für Lachtränen sorgen

Klein Ippener - Stefan Sander gönnt sich einen Urlaub auf den Bahamas. Sonne, Meer und schöne Mädchen warten auf ihn. Eine gute Gelegenheit, seine Verflossene Nicole zu vergessen, hätte er sich nicht dazu überreden lassen, seine Wohnung vorübergehend zu vermieten... „Dat möblierte Chaos“, das daraufhin seinen Lauf nimmt, setzt die Theatergruppe des Schützenvereins Ippener unter der Regie von Hendrik Warfelmann am Sonnabend, 14. März, gleich zweimal in „Hackfeld’s Dorfkrug“ in Klein Ippener in Szene – ab 15 Uhr bei Kaffee und Kuchen und ab 19.30 Uhr. Der Abendvorstellung geht ein Schnitzelbüfett voraus, das bis zum 7. März unter Telefon 04224/345 gebucht werden kann. Der Schützenball mit DJ Harmi bei freiem Eintritt folgt ab 21 Uhr. Die Theatergruppe verspricht mit Blick auf den Einakter turbulente, lustige Szenen und hofft darauf, viele Freunde des plattdeutschen Theaters begrüßen zu können. Unser Bild zeigt die Darsteller und ihre Helfer. Stehend, v.l.: Julia Ahlers, Nadine Klitte-Ehlers, Sebastian Hohnholz, Maike Kieselhorst, Hendrik Warfelmann, Bernd Ehlers (Topuster), Niklas Neuhaus und Christian Bruns. Sitzend, v.l.: Alke Beneke, Anja Wiechmann, Marie Sparkuhl, Sören Hüneke, Melina Haking und Malte Hüneke. Foto: Verein