Das kleine Einmaleins des Sterbens

Von: Jürgen Bohlken

Teilen

Sie untermauern im Domizil des Hospizvereins die Bedeutung der „Letzten Hilfe“: Elke Kopmann-Cordes, Lydia Uhlhorn, Elke Wachendorf, Wibke Strodthoff, Doreen Bingger und Susanne Dinklage (von links). © Bohlken

Harpstedt – Worum es bei der „Letzten Hilfe“ gehe? „Um das kleine Einmaleins des Sterbens“, erwidert Susanne Dinklage geradeheraus auf diese Frage. Zusammen mit Manuela Nedjari hat sie auf Einladung des Hospizvereins schon viermal einen Kurs zu genau diesem Thema für bis zu zehn Interessenten in Harpstedt geleitet.

„Alles wird im Leben geplant. Mit dem Tod aber will keiner was zu tun haben“, weiß Lydia Uhlhorn. Wie Elke Wachendorf und Doreen Bingger hat sie sich auf die „Letzte Hilfe“ eingelassen und an einem Lehrgang teilgenommen. „Der Kurs geht über drei Stunden. Man erfährt, wie man mit nahendem Tod im persönlichen Umfeld umgehen und dem Sterbenden Hilfestellungen geben kann, damit man selbst besser auf eine solche Situation vorbereitet ist“, bekräftigt die Hospizvereinsvorsitzende Wibke Strodthoff.

Man sitzt nicht nur da und hört sich etwas über das Sterben und den Tod an, sondern kommt ins Gespräch.

Der Kurs gliedere sich in vier Module, erläutert Susanne Dinklage. Im ersten Teil gehe es darum, Sterben als Teil des Lebens zu begreifen, und im zweiten um das „Vorsorgen und Entscheiden“. Das dritte Modul beinhalte praxisnahe Tipps; das vierte behandele das Thema „Abschied nehmen“. Menschen, die schon einmal einem Angehörigen auf seinem letzten Weg zur Seite gestanden hätten, könne der Kursbesuch durchaus das gute Gefühl geben, in der Sterbebegleitung „alles richtig gemacht“ zu haben. Solches Feedback ist den Dozentinnen jedenfalls schon zu Ohren gekommen.

„Der Kurs spricht auch Menschen an, deren Eltern schon älter sind. Sie wissen, dass irgendwann die Situation eintritt, in der sie Abschied nehmen müssen, und wollen sich darauf vorbereiten“, sagt die zweite Hospizvereinsvorsitzende Elke Kopmann-Cordes. Sehr ansprechend findet Wibke Strodthoff das Kursformat: Die „Letzte Hilfe“ werde nicht in Vorträgen vermittelt, sondern in einer lebendigen Art und Weise – unter Einbeziehung der Teilnehmenden: „Man sitzt nicht nur da und hört sich etwas über das Sterben und den Tod an, sondern kommt ins Gespräch.“

Kursleiterinnen müssen Emotionen zulassen

Das Zulassen von Emotionen, ausgelöst durch schmerzhafte Erinnerungen oder Vorahnungen, gehört zu den Dingen, mit denen die Kursleiterinnen umgehen können müssen. Es seien oft kleine Hinweise, „die zum Nachdenken anregen“ und die „man auf sich selber projizieren kann“, schildert Elke Wachendorf ihre „Letzte Hilfe“-Kurserfahrung. Das Gefühl, das sich hinterher bei ihr einstellte: „Sollte ich in meinem Umfeld mit Tod konfrontiert werden, bin ich nicht total unvorbereitet, sondern habe etwas an die Hand gekriegt.“ Außerdem sei ihr die Wichtigkeit der Vorsorge (Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht) sehr bewusst geworden.

„Wir gehen auch auf die Möglichkeiten der Palliativversorgung sowie das Netzwerk aus Palliativstation, Hospizverein und Hospiz ein“, sagt Susanne Dinklage.

Jeder macht die Erste Hilfe, aber nur wenige Leute kümmern sich um die Letzte Hilfe.

Warum es im Kurs sogar um Mundpflege geht, erklärt sie so: „In der letzten Lebensphase, wenn ein Mensch das Essen und Trinken einstellt und damit den Sterbeprozess einleitet, ist ein offener Mund etwas Normales. Dem Austrocknen muss dann aber keineswegs zwingend mit Kamillentee begegnet werden. Es darf durchaus Sekt sein, wenn ihn der Sterbende gern getrunken hat. Die Biografie lässt sich so in die Mundpflege einbeziehen.“

Wibke Strodthoff ergänzt: „Alles, was der Sterbende mag, ist in diesem Moment gut. Der Mensch mit seinen Bedürfnissen steht komplett im Vordergrund.“

Doreen Bingger fühlt sich durch den Kursbesuch sogar irgendwie gestärkt. Ihre Meinung: „Jeder macht die Erste Hilfe, aber nur wenige Leute kümmern sich um die Letzte Hilfe. Eigentlich müsste beides gleichwertig sein. Man sollte sowohl das eine als auch das andere machen.“