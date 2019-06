Dartturnier: Treffsicherer Trommler

+ Nach der Siegerehrung: Malte Franz, Ingo Möhlenhoff,Frank Nowotnick und Lennart Lange (v.l.). Fotos: Hermann Lübbers

Harpstedt – Als Trommler im IV. Rott der Harpstedter Bürgerschützen verkörpert Ingo Möhlenhoff – an der Seite von Christoph Windhusen – geradezu Taktgefühl. Dass er mit Wurfpfeilen genauso gut umgehen kann wie mit Trommelstöcken, bewies er am Freitagabend: Aus dem 22. Pfingstdartturnier in den Garagen von Uwe Ihmels und Bernd Meyer an der Bertolt-Brecht-Straße in Harpstedt ging er als (Pokal-)Sieger hervor. Zweiter wurde Malte Franz. Platz drei errang Lennart Lange. Den Wettstreit unter den bisherigen Dartturniersiegern entschied Frank Nowotnick für sich. Er darf sich nun „Dartkönig der Könige“ nennen und erhielt wie der diesjährige Gewinner einen Wanderpokal.