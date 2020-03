Corona: Kirche stellt Besuche von Jubilaren ein

Harpstedt - Die Gefahr der Infektion mit dem Coronavirus zieht nun auch Einschränkungen bei den Angeboten der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Harpstedt nach sich: Ab sofort verzichtet das Pastorenteam „zum Schutz von Risikogruppen“ komplett auf Besuche in Altenheimen. „Das schließt auch die monatlichen Andachten dort ein“, heißt es in einer Pressemitteilung. Besuche bei Geburtstags- und Ehejubilaren werden ebenfalls bis auf Weiteres ausgesetzt. Und: Der Besuchsdienstkreis, der bislang zu 85. Geburtstagen gekommen ist, verzichtet darauf nun vorerst.

Darüber, dass ein solches Aussetzen von Besuchen „eine seelsorgerliche Dimension“ hat, ist sich die Kirche durchaus im Klaren. Denn dies bedeute, „dass unter Umständen Menschen eine Gesprächsmöglichkeit verlieren, die sie dringend bräuchten“. Die Kirchengemeinde ermutigt daher dazu, bei Bedarf den telefonischen Kontakt zu den Pastoren zu suchen. Der angekündigte 11-Uhr-Baustellengottesdienst am Sonntag in der Harpstedter Christuskirche fällt indes nicht der Coronakrise zum Opfer. „Wir werden ihn feiern, wie immer aufzeichnen und dann sehr zeitnah auf Youtube stellen“, kündigt die Kirchengemeinde an. Wer zum Eigen- oder Fremdschutz auf den Kirchgang verzichten müsse, könne sich den Gottesdienst also hinterher online anschauen.

Foto: Kirche-Harpstedt