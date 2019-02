Colnrader Haushalt 2019 sieht 390 000-Euro-Kredit vor

Gemeinde macht in diesem Jahr Schulden, die allerdings überwiegend rentierlicher Natur sind

Colnrade - Der am Montagabend einstimmig verabschiedete Colnrader Haushalt für 2019 sieht eine Kreditaufnahme von 390 000 Euro vor, um die Planung und Erschließung des Neubaugebietes am Hoboldsweg in Colnrade (350 000 Euro im Ansatz) sowie die anteilige Mitfinanzierung des Radweges entlang der K5 bis Reckum (40 000 Euro) schultern zu können. Der Etat lässt zusätzlich Liquiditätskredite in einer Höhe bis 25 000 Euro zu.