Colnrader Angler schielen erneut auf die „Bachperle“

An dieser Stelle schließt das neue Bachbett des Beckstedter Baches an die Hunte an.

Colnrade - Von Jürgen Bohlken. Ein Griff in den Kies – und Jurymitglied Joachim Wöhler hatte ein paar Bachflohkrebse auf der Hand. „Die brauchen sauberes, kaltes Wasser. Sie sind zugleich Nährtiere für die Fische.“ Ja, in dem neuen, mäandernden, naturnahen Bett des Beckstedter Baches mit Direktanschluss an die Hunte sei eindeutig Leben. Die Revitalisierung sei „schnell angesprungen“, urteilte Wöhler. Mit diesem Projekt beteiligt sich der Fischereiverein Colnrade am niedersächsischen Gewässerwettbewerb „Bach im Fluss“ 2018.

Vor sechs Jahren hatten die Petrijünger in der Kategorie Ehrenamt schon einmal die „Bachperle“ in Verbindung mit einem Geldpreis gewonnen – damals für die Renaturierung des Holtorfer Baches. Jetzt sind sie abermals am Start. Gestern Nachmittag nahm die siebenköpfige Bewertungskommission den neuen Lauf des Beckstedter Baches in Augenschein.

Angeschoben worden war dieses Projekt noch unter Dieter Klirsch, dem mittlerweile verstorbenen Vorsitzenden des Fischereivereins. Sein Nachfolger Dieter Reineke ließ es jetzt vor den Juroren Revue passieren.

Allein der Erwerb und Tausch benötigter Flächen habe den Landkreis Oldenburg 86 000 Euro gekostet, sagte Gerrit Finke vom Amt für Bodenschutz und Abfallwirtschaft. „Das sind Mittel aus dem Hunte 25-Projekt, das letztlich nicht umgesetzt wurde. Wir haben dafür gesorgt, dass dieses Geld erhalten geblieben und sinnerfüllend eingesetzt worden ist“, fügte er hinzu. Zwischenruf: „Hier machen wir nicht so großartige Pläne, setzen aber trotzdem was um!“

Den Kauf und Tausch von Flächen habe noch Dieter Klirsch „angeleiert“ und dabei seine Beziehungen spielen lassen, erinnerte sich Werner Knoop, Beiratsvorsitzender der Naturschutzstiftung des Landkreises Oldenburg. Auch Dieter Reineke erwähnte die von Klirsch geführten, letztlich erfolgreichen Gespräche mit Landwirten. Der Vorsitzende unterstrich die gute Kooperation mit Landkreis und Unterhaltungsverband Hunte, verschwieg aber auch nicht die Probleme, die zwischenzeitlich auftraten.

Anschluss an die Hunte bei sibirischer Kälte

So seien etwa beim Baggern Drainagerohre beschädigt worden. „Wir mussten die Leitungen von Hand mit Spaten suchen. Der Drainierungssammler wurde in Handarbeit verlängert.“

Die Wegerechte sowie die Tragfähigkeiten der Brücken hätten geprüft, der anfallende Aushub ohne Beeinträchtigung des Hochwasserschutzes gelagert und der „Konflikt mit der Biotopentwicklung Magerrasenstandort habe berücksichtigt“ werden müssen. Das Umsetzen von Fröschen, Fischen und weiteren mit Keschern eingefangenen Wasserbewohnern sei am Tage des Anschlusses des neuen Bachbetts an die Hunte (17. März 2018) bei „sibirischer Kälte“ erledigt worden. „Wir haben auch eine erforderliche neue Überfahrt zum Altarm hergestellt“, erwähnte Reineke.

Am 5. August 2017 hatten sich zunächst drei Mann getroffen, um 120 Pfähle zum Abstecken des neuen Bachlaufs vorzubereiten. „Sie wurden gesägt und angespitzt“, sagte der Vereinschef. „Die Pfähle!“, ergänzte er schmunzelnd. Zwei Tage später rückte per Tieflader ein Bagger der Firma Kruse aus dem Saterland an. Die Angler steckten zusammen mit dem Biologen Dr. Jens Salva vom Landesfischereiverband den neuen Bachlauf ab. Bis zum 25. August sei dann „von morgens bis abends gebaggert“ und Kies in den neuen Bachlauf eingebracht worden. Am 29. August folgte auf den beiden ersten Abschnitten die Uferbepflanzung mit Schwarzerlen. Reineke: „Die hatten wir vorher als Wildwuchs ausgegraben.“ 750 Tonnen Sandaushub hätten die Angler am 16. September 2017 abgefahren. Fünf Laster und ein Radlader seien zum Einsatz gekommen. Das Setzen von Spundwänden (für die Absperrung des alten Bachlaufs) und das Anlegen weiterer Kiesbänke fanden ebenso Erwähnung. Einen Rückschlag erlebten die Angler in der Nacht zum 14. April 2018: Starkregen kam für den neuen Bachlauf zu früh. Zwei Stellen hielten dem Wasserdruck nicht stand und brachen trotz Überflutung der Auen ab. Nach einer Notreparatur in Eigenleitung kam der Unterhaltungsverband Hunte mit einem Bagger zur Hilfe.

Kosten von 45. 227,99 Euro

Die rein monetären Projektkosten (ohne Grunderwerb) bezifferte Reineke auf 45. 227,99 Euro. Er dankte den Geldgebern: der Bingo-Umweltstiftung (28. 950 Euro), dem Landkreis (10 .901,14 Euro), der Umweltstiftung Oldenburg (2 500 Euro) sowie der Ferdinand-Quirl-Stiftung (500 Euro). Der Eigenanteil des Vereins: 545,5 Arbeitsstunden zuzüglich 2 376,85 Euro.

Joachim Wöhler aus der Bewertungskommisson zeigte sich überzeugt, dass sich der Aufwand im Interesse der Bachrevitalisierung gelohnt hat. „Wir hatten jetzt leider einen sehr trockenen Sommer. Aber lassen Sie mal zwei Winter vergehen! Die Erlen werden dann Schatten spenden. Der Krautwuchs geht zurück. Und dann wird sich das Gewässer entwickeln“, prognostizierte der Juror.