Erstagentur hat seit 150 Jahren Bestand

Colnrade/Heiligenloh/Harpstedt - Gerold Lindemann aus Colnrade findet es bemerkenswert, dass er heute die einzige noch existierende Erstagentur der 1864 gegründeten Concordia-Versicherung betreibt. Einer alten Ausgabe des Hoyaer Wochenblattes lässt sich entnehmen: Begründer war Heinrich Ostersehlt gewesen. Er hob die Agentur, die bis 1927 eine reine Brandkasse blieb, am 18. Januar 1868 in Heiligenloh aus der Taufe – also vor 150 Jahren.

Das Jubiläum nimmt die Concordia-Vertriebsdirektion Hannover wiederum zum Anlass, ihr Betriebsfest am kommenden Wochenende auf „Gut Altona“ zu feiern. „Ich bin beauftragt worden, ein Lokal zu finden, das genügend Raum und einen schönen Rahmen für die Feier bietet. Als Dankeschön für meine Tätigkeit durfte ich auch einige private Gäste einladen – Nachbarn, Verwandte und enge Freude“, erzählt Lindemann.

Anfangs hatte die Erstagentur ihren Sitz in Heiligenloh; noch vor 1900 verlegte sie ihren Standort nach Colnrade an die Dorfstraße. Die ersten beiden Inhaber, Heinrich Ostersehlt und sein Sohn Gottfried, führten sie jeweils bis zu ihrem Tod. „Allerdings eher nebenbei. Beide waren Kaufleute, hatten einen Laden in Colnrade und handelten mit Kurzwaren, Parfums und anderen Drogerieartikeln“, weiß Gerold Lindemann. Der Senior lebte bis 1934, der Junior bis 1966.

Gottfried Ostersehlt junior setzte dann in dritter Generation fort, was Großvater und Vater aufgebaut hatten. Er verstarb am 12. April dieses Jahres – hochbetagt mit 95 „Lenzen“. Unter seiner Führung avancierte das Versicherungsbüro zur Generalagentur. Als er Mitte der 1980er-Jahre so langsam daran dachte, in den Ruhestand zu gehen, und einen Nachfolger suchte, schlug die Stunde von Gerold Lindemann. „Seine und meine Mutter sind beide eine geborene Nadermann aus einer Linie. Die entfernte Verwandtschaft spielte aber überhaupt keine Rolle, als er mich 1986 zunächst auf Probe einstellte. Ursprünglich hatte ich Kfz-Mechaniker gelernt. Eine bleibende Beeinträchtigung in einem Arm nach einem schweren Verkehrsunfall machte es mir aber unmöglich, in diesem Beruf zu arbeiten. Daher sattelte ich um. Ich startete noch einmal durch, diesmal mit einer Lehre zum Industriekaufmann bei Pudenz in Dünsen. Ich machte mein Fachabi in Lohne und steckte gerade im Betriebswirtschaftsstudium in Münster, als der Hilferuf von Gottfried Ostersehlt junior kam. Er wohnte damals schon in Wildeshausen“, erinnert sich Lindemann. Aus dem Jahr auf Probe wurde eine Lebensaufgabe: Der Chef der Agentur sah in Lindemann den Nachfolger, den er sich gewünscht hatte, und übergab den redensartlichen Stab 1987.

Seither hat Gerold Lindemann den Kundenbestand verachtfacht. Schon 1993 hatte er nach zwei Jahren Schule vor der Oldenburgischen Industrie- und Handelskammer (IHK) die Prüfung zum Versicherungsfachwirt bestanden. „Es ist total wichtig, in erster Linie an den Kunden zu denken“, lautet auch heute noch sein Leitspruch. Kerngeschäft seien Hausrat-, Haftpflicht- Unfall-, Wohngebäude-, Kfz- und landwirtschaftliche Versicherungen. Im Sachgeschäft sieht Lindemann die Stärken seiner Agentur, die ihren Hauptsitz immer noch in Colnrade (seit 1927: Hauptstraße 6) hat. Die Zweigstelle an der Burgstraße in Harpstedt besteht mittlerweile seit 1989, und von der ersten Stunde an verstärkte Versicherungskauffrau Elke Kopmann-Cordes das Büro. Erst kürzlich, im März, zog sich die Harpstedterin in den Ruhestand zurück.

Die Zukunft dürfte gesichert sein: Seit Januar arbeitet Isabel Lindemann an der Seite ihres Vaters. „Das klappt erstaunlich gut“, stellen beide übereinstimmend fest. „Sie macht das Gleiche wie ich“, sagt Gerold Lindemann. Mit einem Dienstleistungsmanagement-Studium in Vechta mit Bachelor-Abschluss und einer absolvierten Lehre zur Kauffrau für Versicherung bringt die 28-Jährige alle Voraussetzungen dafür mit, „vielleicht in gut zehn Jahren“ ihren Papa als neue Agenturinhaberin abzulösen. -

boh