SC Colnrade schließt Lücken im Vorstand

Colnrade - Personelle Lücken im Vorstand hat der SC Colnrade während einer außerordentlichen Mitgliederversammlung schließen können. Einstimmig votierten die Stimmberechtigten unter der Wahlleitung von Hans-Ulrich Otto für Pierre Albers als neuen Kassenwart.

Olaf Klirsch trat sozusagen von seinem Rücktritt zurück und macht nun als Gerätewart weiter. Er wurde bei einer Gegenstimme gewählt. Eine Schweigeminute legte die Versammlung zu Ehren des verstorbenen Wolfgang Henkel ein. Er gehörte dem SC Colnrade zwar nicht an, galt aber als Freund des Vereins und stand fast bei jedem Fußballspiel als Zuschauer am Spielfeldrand.

Unter dem Punkt „Verschiedenes“ erörterten die Anwesenden, wie die Vereinshütte am Sportplatz künftig besser genutzt werden kann. Konkretes Ergebnis des Gedankenaustausches: In dem Gebäude sollen Spieleabende ins Leben gerufen und einige Fußball-WM-Spiele geschaut werden. Außerdem will der SC-Vorstand ab sofort für mehr Ordnung Sorge tragen. Es handele sich schließlich um ein Clubhaus und nicht um eine Abstellkammer, bekräftigt Pressewart Erik Lindemann in einer Pressemitteilung. - eb/boh

