Die drei Säulen der Straßenerhaltung

Von: Jürgen Bohlken

Für aufschlussreiche Erläuterungen dankte Bürgermeisterin Anne Wilkens-Lindemann dem Referenten Torsten Bachmann mit einem Präsent. © Bohlken

Colnrade – Was unterscheidet die Straßeninstandhaltung von der -instandsetzung und der -erneuerung? Für welche Maßnahmen kann eine Gemeinde Anliegerbeiträge vereinnahmen? Gibt es in Zeiten enger Haushaltsspielräume noch Aussicht auf Fördergeld für den ländlichen Wegebau? Solche und weitere Fragen hat Torsten Bachmann, stellvertretender Geschäftsführer des Wegezweckverbands (WZV) Syke, am Mittwochabend im Colnrader Rat beantwortet.

Sein Vortrag lockte auch die Bürgermeister der Mitgliedsgemeinden Beckeln und Winkelsett, Heiner Thöle und Bert Mahlstedt, sowie Torsten Pleus aus dem Ippener Rat ins Dorfgemeinschaftshaus. Abschließend dankte Colnrades Bürgermeisterin Anne Wilkens-Lindemann dem Referenten mit einem Präsent.

Sie hatte vor Beginn der Ratssitzung noch einmal nachgezählt, wie viele gewidmete Straßen es in der Gemeinde Colnrade gibt, und war auf 45 gekommen. Das sei „eine ganze Menge.“ Die Bürgermeisterin räumte ein, dass einige wenige Straßen und Abschnitte in die Unterhaltungspflicht des Landkreises oder der Samtgemeinde fallen. Einschließlich der namenlosen Wege, darunter auch solche in Schotter, habe Colnrade gleichwohl richtig „viel auf dem Schirm, um die Straßen in einem guten Zustand zu halten“.

Der vor über 50 Jahren als Körperschaft des öffentlichen Rechts gegründete WZV Syke versteht sich als kommunales Ingenieurbüro. Er entwickelt auch für Gemeinden Mehrjahrespläne, nach denen dann Ausbau- und Unterhaltungsvorhaben gemäß Priorisierung abgearbeitet werden können. Für Colnrade beliefe sich der Kostenaufwand für ein solches Konzept wohl zwischen 3 000 und 6 000 Euro, schätzte Bachmann.

Die Ingenieurleistungen des Wegezweckverbands betreffen hauptsächlich den Straßenbau und die Erschließung von Baugebieten. Ebenso die Straßenunterhaltung. Den Rahmen dafür gibt die „ZTV BEA-StB 09“ vor. Das Kürzel steht für den sperrigen Namen „Zusätzliche technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für die bauliche Erhaltung von Verkehrsflächenbefestigungen – Asphaltbauweisen“. Die Zahl 09 spielt auf das Jahr 2009 an, in dem diese Planungsgrundlage ins Leben gerufen worden war.

„Für Straßenbauer ist das eine verdammt junge Vorschrift“, sagte Torsten Bachmann. Das Regelwerk beinhalte alle baulichen Unterhaltungsmaßnahmen und benenne klar die zu verwendenden Materialien, um alle erdenklichen Zweideutigkeiten auszuschließen. Es sei auch eine Rechtsgrundlage für Verträge mit Firmen, die Arbeiten an Straßen ausführen.

Bachmann benannte sodann die „drei Säulen der baulichen Erhaltung“. Unter die Instandhaltung, so verriet er, fielen das Vergießen von Rissen in Asphaltdecken und kleinflächige Flickarbeiten. „Das sind Maßnahmen, die sich flächenmäßig im Bereich von nur einem oder zwei Quadratmetern bewegen“, machte der Fachmann deutlich.

Kalteinbau hat Vorteile, aber auch Grenzen

Die Instandsetzung als zweite Säule umfasse schon großflächige Arbeiten, etwa in Form von Oberflächenbehandlungen (Anspritzen mit bitumenhaltigem Bindemittel und anschließendes Abstreuen mit Gesteinskörnung, also das hinlänglich bekannte „Teeren und Splitten“). Ebenso gehöre der Dünnschichten-Kalteinbau (DSK) dazu. Wie auch das „Rückformen“ durch Erhitzen von Oberflächenmaterial und Zugabe von Material.

Die Straßenerneuerung als „dritte Säule“ könne sich auf den Oberbau aus gebundenen und ungebundenen Tragschichten beziehen, aber auch auf Deckschichten und Tiefeinbau. Hier bewege sich die Gemeinde auf einem Feld, bei dem für gewöhnlich Anliegerbeiträge erhoben würden, sofern denn eine Straßenausbaubeitragssatzung existiere. Das könne bereits bei Einbauten in vier Zentimetern Stärke greifen. Auf diese Zahl wollte sich Bachmann allerdings nicht festnageln lassen. Maßgeblich für die Beitragsfähigkeit sei, dass die Straße de facto einer „wesentlichen Verbesserung“ zugeführt werde.

Im weiteren Verlauf kam der Fachmann zurück auf den „vielleicht nicht ganz so bekannten“ DSK. Die Dünnschichtbeläge bestünden aus einer „Gesteinskörnung mit abgestufter Korngrößenverteilung, polymerinfizierter kationischer Bitumenemulsion und Wasser“.

Welche Maßnahme ist angebracht und zielführend, um Straßenschäden zu beheben? Vor dieser Frage stand jüngst auch der Kirchseelter Rat. Fast 70 000 Euro lässt sich die Gemeinde die Sanierung des kurzen Weges „Im Grünen Winkel“ in Klosterseelte kosten. Die Arbeiten haben dieser Tage begonnen. © Kastendieck

Polymerinfiziert bedeute: „Dem Material werden Kunststoffe oder Naturkautschuk zugeführt“. Kationisch heiße: „Das Material besteht aus positiv geladenen Ionen.“ Die Emulsion habe einen besonderen Effekt: „Wenn sie mit Luft in Berührung kommt, bindet sie sofort ab“, erläuterte Bachmann. Die Dünnschichten hätten eine Stärke von maximal zwei Zentimetern.

Im Kalteinbauverfahren ließen sich Querprofil und Griffigkeit verbessern; das trage zu mehr Verkehrssicherheit bei. Wiederholt mit einer Oberflächenbehandlung versehene Asphaltflächen seien bekanntlich teilweise sehr glatt. Das lasse sich mit DSK genauso beseitigen wie Ausmagerungen, Flickstellen und Kornausbrüche.

Bachmann zeigte zugleich Grenzen auf: Tiefere Löcher, etwa als Folge nachhaltiger Frostschäden, seien mit DSK nicht effizient auszubessern. Von Vorteil wiederum: Kleinere Risse verschwänden in den Dünnschichten teilweise an heißen Sommertagen von allein wieder, ohne dass sich das Material regelrecht verflüssige und ohne dass Reifenabdrücke darauf zurückblieben.

Fördermittel über eine Flurbereinigung?

DSK verlängere die Lebensdauer einer Straße. Daran müsse hinterher, so Erfahrungswerte, oft über zehn Jahre lang nichts mehr gemacht werden. „Das ist ja das, was wir wollen“, betonte Bachmann. Weitere Vorteile: schneller Einbau, kaum Verkehrsbeeinträchtigungen und komplette Recyclingfähigkeit des Materials.

Bis vor Kurzem hätten die Kosten für eine Oberflächenbehandlung bei etwa 15 Euro pro Quadratmeter, für DSK bei ungefähr 22,50 Euro und für einen Ausbau bei rund 85 Euro gelegen. Diese Zahlen seien „wegen der Krise“ und gestiegener Rohölpreise aber schon wieder veraltet. „Die Straßenbaufirmen können nur noch mit Tagespreisen arbeiten, die sich von den Mischwerken holen. Anders kämen sie nicht mehr klar“, beschrieb Bachmann den ernüchternden Ist-Zustand.

Nicht minder unerfreulich: Förderprogramme für den ländlichen Wegebau (wie vormals „Proland“, „Profil“ oder „Zile“) gibt es nach Kenntnis des Referenten aktuell nicht.

„Wie wäre es, wenn man mal über eine Flurbereinigung nachdächte? Denn da gibt es Fördertöpfe, und die sollen auch nicht unerheblich sein. Wäre es nicht ein Ansatz, vielleicht diesen Weg zu gehen?“, hinterfragte der frühere stellvertretende Bürgermeister Wolfgang Brand. „Da kann ich Ihnen zustimmen“, erwiderte Torsten Bachmann. Aus dem Colnrader Rat kamen hingegen auf Brands Anregung keine Reaktionen.