Colnrade: Lesen können die Kleinen zwar noch lange nicht, aber auf Handtüchern ist ihr Heimatort schon schriftlich verewigt

Colnrade - Zwar dauert es noch Jahre, bis sie lesen können, aber Theda Kirchhoff (*4. März 2019), Heidi Johanna Harting (*30. August 2019) und Mila Rei Schäfer (*9. September 2019) haben es nun schriftlich, dass sie Colnraderinnen sind. Genau das hat Monika Buchholz, Betreiberin des Textilstudios „Fix und fertig“, in Kapuzenhandtücher gestickt, die Bürgermeisterin Anne Wilkens-Lindemann und ihr Stellvertreter Uwe Beckmann am Dienstagabend den Eltern der neugeborenen Neubürger überreichten. Ein weiteres Exemplar ist für den im Oktober 2019 zur Welt gekommenen Lukas Thielmann bestimmt, dessen Mutter und Vater den Termin nicht wahrnehmen konnten; sein Handtuch ziert allerdings der eingestickte Schriftzug „Ich bin ein Holtorfer“. Im Schnitt sind es fünf Neugeborene, die jährlich auf diese Weise als neue – jüngste – Einwohner der Gemeinde willkommen geheißen werden. Es könnten in den nächsten Jahren mehr werden, zumal das Colnrader Neubaugebiet so langsam Gestalt annimmt. Die Erschließungsarbeiten laufen. Unser Bild: Anne Wilkens-Lindemann, Angelika und Hendrik Harting mit der kleinen Heidi Johanna und deren Schwester Emma (5), Katharina und Johannes Kirchhoff mit Theda, Nadina Esau-Ahrens und Knut Schäfer mit Töchterchen Mila Rei sowie Uwe Beckmann mit seiner Tochter Emma (v.l.). Foto: Bohlken