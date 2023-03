Mehrkosten des Feuerwehrhauses Colnrade: Yves Nagel unter verbalem Dauerfeuer

Von: Jürgen Bohlken

Teilen

Bezog verbale Prügel: Samtgemeindebürgermeister Yves Nagel. Archivfoto: Bohlken © -

Colnrade/Harpstedt – Für die rund 730.000 Euro, um die sich der Feuerwehrhausneubau in Colnrade nun voraussichtlich gegenüber der Kostenschätzung aus dem Jahr 2020 verteuert, konnte der Samtgemeinderat am Donnerstagabend im Harpstedter Hotel „Zur Wasserburg“ Amtshof-Chef Yves Nagel nicht verantwortlich machen, wohl aber dafür, dass er die Politik deutlich zu spät über die Mehrkosten in Kenntnis gesetzt hatte.

Das Wichtigste aus Sicht der Colnrader Feuerwehr vorweg: Der Rat billigte eine überplanmäßige Ausgabe von 730.000 Euro einstimmig. Die Arbeiten am Neubau können somit weitergehen.

Einfach schlucken will die Politik die „Mehrkosten-Kröte“ gleichwohl nicht. Nach dem Willen des Rates soll nun ein Sachverständiger oder Fachanwalt eine Kostenüberprüfung vornehmen und im Gespräch mit dem Architekten klären, ob der etwaige Preisminderungen geltend machen kann. Ein CDU-Antrag, der das vorsah, ging mit 18 Fürstimmen bei einem Nein (Saskia Kamp, SPD) und Enthaltung des Samtgemeindebürgermeisters durch.

Yves Nagel stand unter verbalem Dauerfeuer. Die Politik warf ihm vor, Informationen an den Rat zu Kostensteigerungen verschleppt zu haben. „Wir wollen hier unser Mandat vernünftig wahrnehmen. Und dafür braucht es eine transparente Kommunikation seitens der Verwaltung“, betonte Saskia Kamp.

Die Bürgerinnen und Bürger dieser Samtgemeinde zahlen dir ein Spitzengehalt. Dafür verlangen sie auch eine Spitzenarbeit. Nimm uns mit! Sonst wird das nichts mit uns.

Hartmut Post (CDU) legte in seiner Kritik noch eine ordentliche Schippe drauf: „Warum haben wir jetzt erst die Nachricht bekommen, dass das Feuerwehrhaus so viel teurer wird? Das war doch der Verwaltung schon im November bekannt. Wäre uns das sofort mitgeteilt worden, hätten wir die Mehrkosten im Haushalt 2023 mit einplanen können. Die Sitzungsvorlage, die wir am 13. März bekommen haben, ist ein Witz. Ihr hätten doch die Unterlagen mit der Aufschlüsselung der Mehrkosten, die wir jetzt haben, schon beiliegen können. Und warum kam das Thema derart spät in die Beratung – am 16. März in den Samtgemeindeausschuss und am 23. März in den Rat? Das geht einfach nicht. Wir werden doch verarscht“, wetterte Post und ließ einen „Warnschuss“ in Richtung Yves Nagel folgen: „Ich fordere unseren Samtgemeindebürgermeister auf, mit uns allen besser zusammenzuarbeiten. Die Bürgerinnen und Bürger dieser Samtgemeinde zahlen dir ein Spitzengehalt. Dafür verlangen sie auch eine Spitzenarbeit. Nimm uns mit! Sonst wird das nichts mit uns.“

Rohde: Schätzung mit ganz dickem Daumen

Horst Hackfeld (HBL) rief den ursprünglichen Auftrag an den Architekten Glüsenkamp zurück, so zu planen, dass der vorgegebene Kostenrahmen (Stand im Dezember 2019: 1,6 Millionen Euro) eingehalten wird. „Mir drängt sich ein bisschen der Verdacht auf, dass ihm das am Hintern vorbeigegangen ist“, äußerte sich der Ratsherr. Die üppigen Mehraufwendungen lassen sich nach seiner Ansicht keineswegs allein auf die aktuellen Krisen und die Inflation schieben.

In Richtung Yves Nagel sagte Hackfeld: „Ich habe den Eindruck, dass Sie der Sache nicht so ganz gewachsen sind. Ich hatte schon mal hinterfragt, ob der zusätzliche Posten als Gemeindedirektor des Fleckens nicht ein bisschen zu viel für Sie ist. Wenn Sie sich auf die Aufgaben des Samtgemeindebürgermeisters beschränkten, kriegten wir von Ihnen vielleicht auch vernünftige Arbeit abgeliefert. Eine starke Begleitung des Büros Glüsenkamp Ihrerseits ist nach meinem Eindruck in keiner Weise erfolgt.“

Meiner Meinung nach hat hier keiner etwas falsch gemacht, weder in der Kostenschätzung noch in der -berechnung.

Den Architekten zu „begutachten“, gehört nach Auffassung von Klaus Budzin (SPD), der mehr Sachlichkeit im Rat einforderte, nicht zu den Aufgaben des Samtgemeindebürgermeisters. Die einmütig gebilligte Beauftragung des Ingenieurbüros habe vielmehr die Verwaltung entlasten sollen. Budzin weiter: „Meiner Meinung nach hat hier keiner etwas falsch gemacht, weder in der Kostenschätzung noch in der -berechnung.“ Allerdings gebe es da ein großes Aber: Der verwaltungsseitige Hinweis, dass für den Neubau nun insgesamt rund 2,6 Millionen Euro ausgegeben werden müssten, „hätte spätestens Ende 2023 kommen müssen“.

Dass die Verwaltung schon länger von den Mehrkosten weiß, stellte Yves Nagel nicht in Abrede. Die nun vorliegende Aufschlüsselung nach Gewerken habe er indes selbst erst am 21. März bekommen. Die 730.000 Euro sind laut Yves Nagel die Mehraufwendungen gegenüber dem Ergebnis der Kostenschätzung von 2020; die Differenz zwischen der ersten und der aktuellen Kostenberechnung sei wesentlich kleiner.

Für manche Schätzung werde offenbar „der ganz dicke Daumen“ verwendet; sie sei augenscheinlich mitunter „das Papier nicht wert, auf dem sie geschrieben steht“, äußerte sich Götz Rohde (Grüne). Er hielt es vor diesem Hintergrund für geboten, künftig auf „einigermaßen belastbare Aussagen zu den Kosten“ zu bestehen, damit „nicht hinterher der Eindruck entsteht, dass ein Projekt sehr viel teurer wird, als ursprünglich mal angenommen.“ Rohde vermochte nicht nachzuvollziehen, „wie die Firma Glüsenkamp zu einer Differenz in diesem Umfang zwischen Kostenschätzung und Angebot kommt“. Dazu hätte er gern „den Geschäftsführer gehört“.

Noch nicht das Ende der Fahnenstange?

Die Ratssondersitzung hat für Yves Nagel die Konsequenz, dass er die (noch übrigen) Gewerke für die Fertigstellung des Feuerwehrhauses nicht mehr – wie bislang – eigenständig vergeben darf. Per Beschluss vom 22. September 2021 war der Samtgemeindebürgermeister (damals noch Herwig Wöbse) genau dazu ermächtigt worden. „Wir wollten damit Zeitverluste vermeiden“, erläuterte Stefan Wachholder (CDU). „Das hat durchaus Vertrauen unsererseits vorausgesetzt. Im Gegenzug wäre es eigentlich eine Selbstverständlichkeit gewesen, über jedes vergebene Gewerk zeitnah informiert zu werden“, sagte Stefan Pleus (CDU).

Das aber geschah nicht. Die Folge: Die Politik verlor den Überblick. Der Anstieg der Kosten im Vergleich mit der erwähnten Schätzung fiel laut Pleus gewaltig aus. 58 Prozent mehr seien es etwa bei der Baukonstruktion gewesen. Die meisten Gewerke seien inzwischen abgearbeitet, teils sogar schon abgerechnet. „Wenn uns erst dann gesagt wird, wir müssten 730 000 Euro nachlegen, weil es sonst einen Baustopp gäbe, fühle ich mich schon etwas veräppelt“, verhehlte Pleus nicht.

Ich habe den Eindruck, dass Sie der Sache nicht so ganz gewachsen sind.

Der Beschluss vom 22. September 2021 soll nach dem Willen des Rates nun aufgehoben werden – mit der Folge, dass die weiteren Vergaben für den Neubau in Colnrade wieder dem Samtgemeindeausschuss (SGA) obliegen. Das sieht eine auf Antrag von Stefan Wachholder einstimmig bei Enthaltung von Yves Nagel gefasste Beschlussempfehlung an den SGA vor.

Horst Hackfeld befürchtete derweil, die 730.000 Euro seien womöglich noch nicht einmal das Ende der Fahnenstange. Der Hinweis „vorbehaltlich“ im Zusammenhang mit den Mehrkosten machte ihn stutzig. „Müssen wir da vielleicht sogar noch mit 200.000 Euro mehr rechnen?“, hinterfragte er. Yves Nagel erwiderte, er könne nicht sagen, was für Angebote für die übrigen Gewerke kämen. Das liege in der Natur von Ausschreibungen.

Auf eine von einem Fachbüro vorgelegte Kostenschätzung müsse sich eine Kommunalverwaltung ohne Wenn und Aber verlassen können, bekräftigte der Harpstedter Karsten Carius in der Einwohnerfragestunde. Ihm war es ein Anliegen, den Samtgemeindebürgermeister etwas aus der Schusslinie zu nehmen. Er hätte sich gewünscht, dass ein Vertreter des Ingenieurbüros Glüsenkamp zugegen gewesen wäre, um sich die verbale Prügel abzuholen, die „sich jetzt Herr Nagel abgeholt hat“.