Es gibt noch freie Standplätze für den Colnrader Hökermarkt

Teilen

In Colnrade wird am 3. Oktober wieder gefeilscht und gehökert, was das Zeug hält. © Bohlken

Colnrade – Wer erst jetzt für sich entschieden hat, am Tag der Deutschen Einheit, 3. Oktober, mit einem eigenen Verkaufsstand auf dem Hökermarkt in Colnrade mitzumischen, kommt noch nicht zu spät. Obwohl sich die Standplätze einer guten Nachfrage erfreuen, können einige noch vergeben werden.

Anmeldungen sind via hoekermarkt.de online möglich, wobei eine Absender-Mailadresse angegeben werden muss. Genauso gut können Interessierte den postalischen Weg nehmen; die Anmeldung ist in diesem Fall an Förderverein Hökermarkt, Kieselhorster Weg 1, 27243 Colnrade, zu schicken.

In zwei aufeinanderfolgenden Jahren war die Großveranstaltung pandemiebedingt ausgefallen. In diesem Herbst soll es nun wieder einen Hökermarkt geben, wobei ein neu ins Leben gerufener Förderverein die organisatorischen Fäden zieht. Seit Ende März sind die Planungen im Gange.

Shuttleservice und Sonderbusverkehr

Nach dem Rückzug von Feuerwehr-Aktivposten wie Carsten Lüllmann und Günter Wachendorf hatte der Hökermarkt eine Zeit lang auf der Kippe gestanden, zumal damit viel organisatorische Arbeit verbunden ist. „Zwischenzeitlich gab es diverse Treffen, um die Planung so zu gestalten, dass wie gewohnt ein reibungsloser Ablauf gewährleistet ist“, teilt der Förderverein mit.

Mittlerweile sei die Parkplatzfrage geregelt. Einen Shuttleservice aus und nach Aldrup sowie einen Sonderbusverkehr werde es ebenfalls wieder geben.