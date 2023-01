Knackiger Schützenfest-Slogan gesucht: 100 Euro Preisgeld

Von: Jürgen Bohlken

Geehrt für langjährige Mitgliedschaft im Schützenverein Beckstedt: Burghard Otto, Sabine Kammann, Birgit Brandes, Hiltrud Wilke und Ralf Hentemann (von links). © Schützenverein

Beckstedt/Colnrade – Carsten Beneke bleibt Festwirt für das Schützenfest des Schützenvereins Beckstedt in Colnrade. Das Event soll mit einem knackigen Slogan beworben werden – in der Art, wie das auch anderenorts Grünröcke handhaben (Beispiel: „Doll, doller, Norddöllen“). Vorschläge nimmt der Vorstand bis Ende Februar entgegen. Den besten Spruch belohnt der Schützenverein Beckstedt – als Anreiz zum Mitmachen – mit einem Preisgeld von 100 Euro.

Dem Schützenfest in Colnrade am 29. und 30. April wird am 1. Mai eine weitere Veranstaltung folgen, die vor allem Maifeiertagsausflügler, auch Radfahrergruppen, anlocken soll, aber offiziell nicht Schützenfestbestandteil ist. Drei statt nur zwei Festtage in Folge erleichtern es dem Schützenverein, die beträchtlichen Kosten für das Festzelt zu wuppen.

Wie im Verlauf der Jahreshauptversammlung auch anklang, waren dem Verein, dem Johann Wilken Lehnhof vorsitzt, 2022 insgesamt 19 Neuzugänge beschert. Die aktuell 285 Mitglieder sind im Durchschnitt 47 Jahre alt.

Einstimmig wiedergewählt wurden Pressewart Erik Lindemann, die Fahnenträger Heinrich Rohlfs und Jens Höfemann sowie nahezu der komplette Festausschuss; für Leon Nixdorf rückte Thomke Brand in das Gremium. Als neuer Fahnenträger trat Olaf Klirsch die Nachfolge von Dieter Tieke an.

In den Genuss einer Ehrung für langjährige Mitgliedschaft kamen – teils in Abwesenheit – Ralf Hentemann, Arno Lindemann, Burghard Otto (alle 25 Jahre), Birgit Brandes, Sabine Kammann, Henry Rövekamp, Silke Wappler, Hiltrud Wilke (alle 40 Jahre) sowie Heinz Imhülse (60 Jahre).

