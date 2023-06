Christina Schwalenberg erobert den Königsthron in Dünsen

Die neuen Würdenträger mit der neuen Schützenkönigin (6.v.r.) ließen sich vor der Ehrenpforte ablichten. © WZ

Dünsen – Im Festzelt verschaffte sich der Vorsitzende Marius Kräkel am Sonntagabend erst einmal Gehör, als es darum ging, die neuen Majestäten gebührend vorzustellen. Der sodann zu proklamierenden Schützenkönigin des Schützenvereins Dünsen, Christina Schwalenberg, standen die Glücksgefühle ob der errungenen Regentschaft ins Gesicht geschrieben. Lebenspartner Domenik Mester freute sich mit ihr.

Vizekönig wurde Andreas Wuttke; zu den ersten Gratulanten gehörte Ehefrau Ilona.

Als neue Jugendkönigin ließ sich Mette Meyer feiern. Der „Vize“ in ihrer Seite heißt Hauke Winter. Bastian Steenken eroberte den Kinderkönigsthron – mit Philip Kreutz als „Vize“ an seiner Seite. Als neuen Alterskönig rief der Vorsitzende indes Jürgen Beier aus. Rainer Schadwinkel ließ sich als Vize-Alterskönig beglückwünschen. Den Tagesbesten-Pokal nahm Daniel Schadwinkel in Empfang – und den Krogmann-Weisel-Pokal Arne Steenken.

Aus den Auszeichnungen vom Sonnabend ragte die Ehrung des 91-jährigen Hans-Erwin Krüger (8.v.l.) heraus. Als letztes noch lebendes Gründungsmitglied erhielt er einen Präsentkorb, begleitet von viel Applaus. © Schützenverein Dünsen

Bereits am ersten Schützenfesttag waren langjährige Mitglieder des Schützenvereins Dünsen zu Ehren gekommen. 70 Jahre und damit seit der Gründung dabei ist Hans-Erwin Krüger (91). Auf 60 Jahre bringen es Jürgen Mester und Günter Tieke, auf 50 Klaus Sontowski sowie Albert Westermann, auf 40 Adolf Jürgens und Detlef Hartel. Seit 25 Jahren halten Marei Bertram, Bärbel Jelden, Corinna Meyer, Ramon Sontowski, Holger und Monika Sulz sowie Maren Wenke dem Schützenverein die Treue. Den Schützenfestpokal gewann Sven Brinkmann (47 Ringe) vor Tim Stakelies und Samtgemeindebürgermeister Yves Nagel (beide ringgleich mit 44 Zählern) sowie Jens Erdmann (43). Die entsprechende Trophäe für die Jugend ging an Jannes Wenke (55). Er hatte Leonie Dietrich (52) und Niklas Scholz (50) hinter sich gelassen. Im Korporalschaftspokalschießen gewann die dritte vor der vierten, zweiten und ersten Korporalschaft. Das Schützenfest in Dünsen mobilisierte bei sehr sommerlichen Temperaturen zahlreiche Besucher. wz