Christa Hildebrand geht in Harpstedt nach 47 Jahren Kita-Arbeit in den Ruhestand

Von: Marten Vorwerk

Verabschiedeten Christa Hildebrand in den Ruhestand: Florian Gräwert (l.) und Yves Nagel (r.). Mit dabei war Ehemann Heinrich Wurthmann-Hildebrand. © vorwerk

Die heilpädagogische Fachkraft Christa Hildebrand hat seit 1976 in Kitas gearbeitet. 36 Jahre lang war sie im Harpstedter Kindergarten Waldburg, dem früheren DRK-Kindergarten, eingesetzt. Sie erzählt, wie sich Familien verändert haben.

Harpstedt – „Ich werde einfach die Ruhe genießen. Jetzt ist endlich die Zeit für das Stricken und Sticken da“, sagte Christa Hildebrand am Donnerstag mit einem Lächeln im Amtshof in Harpstedt. Dort wurde die langjährige heilpädagogische Fachkraft der Harpstedter Kindertagesstätte Waldburg von Samtgemeindebürgermeister Yves Nagel und Kita-Leiter Florian Gräwert in den Ruhestand verabschiedet. Zum Dank für insgesamt 36 Jahre Kita-Arbeit im Flecken bekam die 63-Jährige zwei Blumensträuße und weitere Geschenke überreicht.

„Du hast mit viel Engagement und Gemeinschaftssinn gearbeitet. Die jungen Kollegen können sich bei dir etwas abschauen“, würdigte Gräwert die Arbeit von Hildebrand. Seit 1976, also 47 Jahre lang, arbeitete sie in Kindergärten. Damals begann sie ein Vorpraktikum und später eine Ausbildung in Stuhr, 1981 schloss die Heiligenloherin diese ab. „Danach sehe ich hier eine freie Zeit. Ich nehme an, da haben Sie Ihre Kinder bekommen?“, fragte Nagel, der den Lebenslauf von Hildebrand präsentierte. „Nein, die kamen später. In diesen Jahren habe ich ein bisschen Freizeit gemacht und hier und da gearbeitet – zum Beispiel bei der Lebenshilfe“, sagte Hildebrand.

Bei Fortbildungen lernte die heilpädagogische Fachkraft Christa Hildebrand das Stricken. Es half bei der Konzentration.

1987 begann sie als Erzieherin bei der heutigen Waldburg-Kita, dem früheren DRK-Kindergarten. 1997 startete Hildebrand eine Fortbildung zur Fachkraft für Integration. Danach wurde sie in der Waldburg vor allem in der integrativen Gruppe eingesetzt, in der bis zu vier von 18 Kindern behindert sind. Später folgte eine Fortbildung zur Sprachförderkraft. „Bei den Fortbildungen habe ich begonnen zu stricken“, sagte Hildebrand. Bis heute ist das eines ihrer Hobbys. Während der Seminare habe sie gestrickt und es gleichzeitig geschafft, dem Dozenten zuzuhören, erzählte sie.

In den vielen Jahrzehnten habe sie miterlebt, wie sich „Familien verändert“ haben. „Früher haben die Eltern nicht so viel gearbeitet. Heute ist das anders. Kinder brauchen dann in der Kita die Aufmerksamkeit, die sie zu Hause nicht so bekommen“, so Hildebrand. Lebhaft seien sie allerdings immer. Sie habe mit den Kleinen nie Probleme gehabt. „Und auch mit den Eltern habe ich mich immer gut arrangiert“, betonte sie. Und jetzt? „Das Haus ist groß genug“, sagte ihr Ehemann Heinrich Wurthmann-Hildebrand und schmunzelte. Seine Ehefrau erklärte: „Wir haben E-Bikes, mit denen wir mal wegfahren können und ich kann mich mehr um meine Mutter kümmern.“