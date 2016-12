„Champagnerlaune“ in Oldenburg – aber nicht in Dünsen

Neujahrskonzert fällt aus

Harpstedt - Fünf befrackte Herren wollten drei Wochen nach Silvester im Hotel „Rogge Dünsen“ Champagnerlaune versprühen. Doch das für Freitag, 20. Januar, dort geplante Neujahrskonzert des Bremer Kaffeehaus-Orchesters müsse „aus organisatorischen Gründen“ ausfallen, teilte gestern der Veranstalter mit. „Dabei sind wir ausnahmsweise richtig froh, dass dafür bisher noch keine Karten verkauft wurden“, heißt es weiter in einer Pressemitteilung. In der Region gibt es gleichwohl Gelegenheit, das Quintett demnächst live zu erleben. So etwa an Neujahr 2017. Dann konzertiert das Ensemble ab 20 Uhr im Theater Laboratorium in Oldenburg. Los geht’s mit dem Donauwalzer von Johann Strauß. Im weiteren Verlauf folgt ein musikalischer Spagat zwischen Musikstücken aus Romantik, Klassik, Rock, Jugendstil, Swing, Barock und Soul – aus der Feder so bekannter Komponisten wie Giuseppe Verdi, Johann Sebastian Bach, George Gershwin, Duke Ellington, John Lennon, Paul McCartney, Fritz Kreisler und Stevie Wonder. Auch italienische Tenor-Arien hat das Quintett im Gepäck. „Genießen Sie das ganz besondere Bremer Kaffeehaus-Feuerwerk aus üppigem Klang, wilder Virtuosität, hemmungsloser Spielfreude und schlitzohrig-charmanter Moderation!“, wirbt eine Pressemitteilung für das Event.