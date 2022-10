Energiegenossenschaft Harpstedt: Carsharing und Bürgerwindrad im Visier

Von: Jürgen Bohlken

Harpstedt – Die seit Februar im Genossenschaftsregister eingetragene Energiegenossenschaft Harpstedt mit aktuell 141 Mitgliedern will sich nicht zwingend auf die Realisierung von Fotovoltaikanlagen auf Immobiliendächern beschränken. Als weitere mögliche Betätigungsfelder nannte der Vorstandsvorsitzende Cord Remke am Donnerstag im Samtgemeinde-Fachausschuss für Klima- und Umweltschutz, dem er als beratendes Mitglied selbst angehört, ein Bürgerwindrad oder auch ein Carsharing-Modell für den ländlichen Raum.

„Wir wollen kein Geld auf die Kante legen, das nicht arbeiten kann“, sagte er. Heißt: Erst wenn neue Vorhaben in Angriff genommen werden, besteht wieder die Möglichkeit für auf der Warteliste stehende Interessenten, Geschäftsanteile zu erwerben.

Mit dem Ziel, die erste Fotovoltaikanlage (PV-Anlage) auf einem kommunalen Gebäude zu realisieren, hatte sich die Genossenschaft die Stromverbräuche der Samtgemeinde-Liegenschaften genauer angeschaut. Dabei stach das Rosenfreibad als das mit Abstand lukrativste Objekt heraus. Der jährliche Stromverbrauch bewegt sich bei 278 000 Kilowattstunden. Auch erweist sich das Bad als prädestiniert für die Fotovoltaik. Der Strom-Eigenbedarf ist im Großen und Ganzen in den Monaten am höchsten, in denen die PV-Module den meisten „Saft“ produzieren.

„Wir brauchten für unser erstes Vorhaben ein relativ großes Objekt, um das Geld, das wir für die Genossenschaftsgründung und nötige Versicherungen ausgeben mussten, mit zu erwirtschaften. Dafür hätte eine PV-Anlage mit 20 oder 30 Kilowatt Peak-Leistung (kWp) nicht ausgereicht. Deshalb ist die Wahl auf das Freibad gefallen“, sagte Remke. Mit Modulen bestückt worden sei im Übrigen auch der Anbau des Harpstedter Turnerbundes. Die Grundsatzentscheidung, Dächer zur Verfügung zu stellen, habe der Samtgemeindeausschuss schon im Februar 2020 getroffen.

Strom zu 100 Prozent an Samtgemeinde verkauft

Das Ergebnis der nachfolgenden Vertragsverhandlungen: 20 Jahre lang bekommt die Samtgemeinde Harpstedt von der Genossenschaft Solarstrom aus der Anfang Juni ans Netz gegangenen 99,7 kWp-Anlage für einen Cent je Kilowattstunde unter Tarif. Für etwaige weitere fotovoltaiktaugliche Dächer kommunaler Liegenschaften wäre die Genossenschaft bereit, neue Konditionen unter Berücksichtigung der Strompreisentwicklung auszuhandeln – mit dem Ziel einer beidseitigen Win-Win-Situation. Die Anlage auf den Freibad-Gebäudedächern hat die vom Hersteller prognostizierten Mengen an elektrischer Energie von Juni bis September übertroffen, in einigen Monaten sogar deutlich. Bislang sei der erzeugte Strom zu 100 Prozent an die Samtgemeinde verkauft worden, sagte Remke. Genau das macht die Anlage wirtschaftlich. Für den „Rest“, der ins Netz geht, speist die Avacon die Genossenschaft gemäß Erneuerbare-Energien-Gesetz mit knapp sechs Cent je Kilowattstunde ab.

Die Freibadsaison ist nun vorüber; die Tage sind deutlich kürzer geworden. Bedeutet für die Genossenschaft: kleinere Strommengen, viel weniger Eigenverbrauch, mehr Netzeinspeisung, also unterm Strich weniger Einnahmen. Eine Option für die Zukunft könnte sein, die Flutlichtanlage mit „überschüssigem“ Strom zu versorgen. Dafür aber bedürfte es eines Speichers.

Frage der Nachfolge stellt sich früher oder später

Bei nur einem Projekt will es die Genossenschaft indes nicht belassen. Weitere PV-Anlagen wären möglich, auch auf Dächern von Immobilien in Privateigentum. „Wir stehen in Gesprächen mit Interessenten“, sagte Remke. Die Dächer müssten aber aus wirtschaftlichen Gründen schon eine gewisse Mindestgröße haben.

Die Genossenschaftssatzung lässt – losgelöst von der Fotovoltaik – auch andere Projekte zu. Etwa ein Bürgerwindrad. Remke: „Damit ließe sich eine Größenordnung erreichen, die wesentlich über das hinausginge, was wir im Solarbereich leisten können.“ Und das hätte im Ergebnis vielleicht zur Folge, „dass wir uns eine bezahlte Geschäftsführung leisten können“. Cord Remke als Vorstandsvorsitzender und Jürgen Wachendorf als sein Stellvertreter arbeiten komplett ehrenamtlich für die Genossenschaft. Beide haben aber das Rentenalter erreicht. Die Frage der Nachfolge stellt sich also über kurz oder lang.

Klimaschutz als Gemeinschaftsaufgabe

Carsharing scheint sich als weiteres Geschäftsfeld herauszukristallisieren. Die Idee dahinter: den Zweitwagen vieler Haushalte im ländlichen Raum entbehrlich machen.

„Im Aller-Leine-Tal hat sich eine Genossenschaft die Grundausstattung von Carsharing-Mobilen und Ladestellen aus dem Leader-Programm fördern lassen, sodass die Fahrzeuge sehr günstig angeboten und auch sehr gut angenommen werden. Das wäre auch für uns eine Option. Die neue Leader-Förderperiode beginnt 2023. Wir stehen mit der Geschäftsstelle im Kreishaus in Kontakt, um eventuell einen Förderantrag zu stellen“, so Remke.

Das im ersten Sitzungsteil von Klimaschutzmanagerin Manuela Schöne vorgestellte Klimaschutzkonzept für den Landkreis Oldenburg nahm das beratende Ausschussmitglied zum Anlass für einen eindringlichen Appell. Remke: „Um auch hier in der Samtgemeinde klimaneutral zu werden, bleiben uns nur gut 20 Jahre. Das ist in meinen Augen ein sehr kurzer Zeitraum. Wie wollen wir es schaffen, ganz ohne Öl und Gas unsere Wärmeversorgung zu gewährleisten? Wie wollen wir den Verkehr ohne Benzin und Diesel im ländlichen Raum managen? Das sind Fragen, mit denen wir uns sehr schnell beschäftigen müssen. Dabei können wir auf Maßnahmen zurückgreifen, die im Kreis-Klimaschutzkonzept stehen, aber auch darüber hinaus etwas anschieben. Wir alle sind gefordert, die auf uns zukommenden Probleme in den Griff zu kriegen – als Mitglieder dieses Gremiums, aber auch als Bürger.“

Nicht nur die Verwaltung sei in der Pflicht, stimmte Lutz Beckröge (Grüne) zu. Durch seine Arbeit in der Harpstedter Klima-AG habe er erlebt, wie Ehrenamtliche Vorträge organisierten, etwa zu der – gleichermaßen für die Politik relevanten – Frage, wie es gelingen kann, weg von Öl- und Gasheizung zu kommen. „Es geht auch darum, Vorbild zu sein. Als Kommune und als Bürger. Dafür muss man die nötigen Informationen haben“, bekräftigte Saskia Kamp (SPD). Ihr schwebten öffentliche Info-Abende vor. Sie erwähnte zudem die erwartbare massenhafte Flucht aus Regionen, denen wegen klimatischer Veränderungen mit Auswirkungen auf die Ernten die Nahrung ausgeht. „Das wird uns vermehrt treffen“, befürchtete Kamp. Zu hinterfragen sei, ob es sich die Gesellschaft leisten könne, die Geflüchteten hier im Land zu versorgen, oder ob den Betroffenen nicht mehr damit gedient wäre, wenn „wir das Geld an anderer Stelle besser ausgäben“.

Klimaschutz kostet etwas, aber wir müssen uns mal überlegen, was es uns kostet, wenn wir ihn nicht betreiben.

Auch vor diesem Hintergrund konnte Kamp nicht verstehen, warum sich die Samtgemeinde so schwer damit tue, bei Neubauten wie dem Feuerwehrhaus in Colnrade komplett auf erneuerbare Energien umzusteigen.

„Klimaschutz kostet etwas, aber wir müssen uns mal überlegen, was es uns kostet, wenn wir ihn nicht betreiben“, äußerte sich Regina Huntemann (Grüne). Für das, was die öffentliche Hand allein zur Behebung der Hochwasserschäden im Ahrtal ausgeben müsse, könnten Kommunen sehr viele Klimaschutzmanager einstellen.

„Tafelsilber“ ist weg – Kommentar von Jürgen Bohlken 20 Jahre lang ein Cent Ersparnis pro Kilowattstunde Solarstrom? Immerhin! Gleichwohl dürfte sich die Samtgemeinde Harpstedt darüber ärgern, nicht selbst in eine Fotovoltaikanlage für die Gebäudedächer des Rosenfreibades investiert zu haben. Die Module hätten sich wohl vergleichsweise schnell amortisiert. Hunderttausende Kilowattstunden Strom hätte die Kommune auf lange Sicht für den Eigenverbrauch produzieren können. Das wäre sicherlich hilfreich gewesen, den Erhalt des Freibades dauerhaft zu sichern. Nun ist, etwas flapsig ausgedrückt, das „Tafelsilber“ weg. Und das eigentliche Geschäft macht die Energiegenossenschaft Harpstedt als Betreiberin der im Freibad installierten Fotovoltaikanlage. Im Unterschied zu ihr hätte die Samtgemeinde die Maßnahme ausschreiben müssen. In kommunaler Regie wäre die Anlage sicher teurer gekommen als in genossenschaftlicher Hand. Und doch bleibt der Eindruck einer verpassten Chance. Der Fairness halber muss erwähnt werden, dass niemand die Entwicklung der Strompreise erahnen konnte, als über die Bestückung der Freibadgebäudedächer mit Fotovoltaikmodulen entschieden worden ist. Ob die Tarife auf ewig hoch bleiben, ist eine andere Frage. Hinzu kommt: Der Betrieb einer Fotovoltaikanlage birgt Risiken. Technik kann ihren Dienst aus verschiedenen Gründen versagen. Damit hat die Samtgemeinde nun nichts zu tun. Das ist durchaus ein Vorteil. Nach einem richtig guten Deal für die Kommune klingt die Ersparnis von einem Cent pro Kilowattstunde trotzdem nicht. Zumindest aktuell nicht.