Ein Carport am Redeker Weg steht in Flammen.

Harpstedt - Am Montagmorgen ist am Redeker Weg in Harpstedt ein Carport in Brand geraten. Am Donnerstag konnte die Polizei vorsätzliche Brandstiftung als Ursache ausschließen.

Der Carport und das abgestellte Fahrzeug waren durch das Feuer zerstört worden.

ml