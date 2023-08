Haare für krebskranke Kinder: „Carpe Diem“ verschickt 100. Spende

Von: Jürgen Bohlken

Vor dem entscheidenden Schnitt: Friseurmeisterin Bianca Holsten-Geilus, Olivia Alban mit Mutter Rebekka und „Carpe Diem“-Inhaber Christian Augustin. © Bohlken

Harpstedt/Kirchseelte – Als langjährige Kundin lässt Rebekka Alban aus Kirchseelte durchaus Geld bei „Carpe Diem“, zumal Friseurmeisterin Bianca Holsten-Geilus nicht nur ihr selbst, sondern auch ihren drei Kindern regelmäßig einen flotten Kopf-Look verpasst. Am Freitag, als ihre Tochter Olivia einen Kurzhaarschnitt bekam, kostete das Waschen und Schneiden in dem Salon in Harpstedt allerdings keinen Cent. Die Siebenjährige leistete nämlich eine ganz besondere Spende: Aus ihrer Haarpracht entsteht eine Perücke für ein krebskrankes Mädchen, das nach einer Chemo- oder Strahlentherapie vorübergehend kahlköpfig wird.

Olivia war nicht die erste Haarspenderin, sondern bereits die 100., die „Carpe Diem“ binnen etwa sieben Jahren willkommen heißen konnte. So lange schon klinkt sich der Frisierspezialist in die gemeinnützige Aktion „Haare spenden“ ein.

Für die gute Sache: 38 Zentimeter Haar sind „ab“. © Bohlken

Das Mädchen aus Kirchseelte kostete der Schnitt, der ihr Aussehen von einem auf den anderen Moment veränderte, keine Überwindung. Ihrer Mutter blutete indes schon etwas das Herz. „Bei Olivia habe ich von klein auf immer nur die Spitzen schneiden lassen“, seufzte sie mit etwas Wehmut in der Stimme. Ihre Tochter sah das „einschneidende Erlebnis“ wesentlich gelassener: „Das wächst doch wieder nach“, klang sie fast wie eine Große.

Beim Abäppeln im heimischen Pferdestall hatte Olivia kürzlich bemerkt, dass sich unter ihrer Mähne die Wärme ganz schön staute, was sie ins Schwitzen brachte. Das Mädchen wollte die Haare kürzer haben. Sehr viel kürzer. Na gut, aber wenn’s denn so sein soll, dann für einen guten Zweck, dachte sich ihre Mutter. Rebekka Alban wusste, dass „Carpe Diem“ Haarspenden für Perücken zugunsten krebskranker Kinder verschickt. Die gehen mit der Post nach Nordrhein-Westfalen. „Mindestens 30 Zentimeter lang müssen die gespendeten Haare sein“, weiß Salon-Inhaber Christian Augustin.

Frisiert ist sie noch gar nicht, aber der Kurzhaarlook gefällt der Siebenjährigen schon beim ersten Blick in den Spiegel. © Bohlken

Mit 67 Zentimetern Haarlänge kam Olivia als Spenderin locker in Betracht. Sie konnte sogar 38 Zentimeter opfern und freute sich darüber, einem kranken Mädchen zu helfen, das nun ihre Haare sozusagen „zweitverwertet“.

Schon der erste Blick in den Spiegel entlockte der Siebenjährigen aus Kirchseelte ein Lächeln. Der Kurzhaarlook sagte ihr auf Anhieb zu. Dabei hatte Bianca Holsten-Geilus noch gar nicht mit dem Frisieren begonnen!