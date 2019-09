Vom Caprilli-Test zum Stafettenspringen

Turniernachwuchs aus Vereinen der Region misst sich beim RC „Sport“ in Groß Köhren

+ Eileen Wöbse vom RCS auf „Alleandro B“. Foto: Meyer

Groß Köhren - Von Jürgen Bohlken. Mit einem Stafettenspringen ist am Sonnabend der „Regionaltag“ für Turniereinsteiger und Nachwuchsreiter beim Reitclub „Sport“ (RCS) Harpstedt und Umgebung auf der Vereinsanlage in Groß Köhren zu Ende gegangen. Gestartet wurde in dieser Prüfung jeweils zu zweit, aber nacheinander: Der erste Reiter absolvierte einen Springparcours der Klasse E; er überreichte dann die Gerte an seinen Partner, der in einer abgeteilten Zone wartete und im Anschluss selbst den Parcours zu meistern hatte. Fehlerpunkte und Zeiten beider „Durchläufe“ wurden für die Wertung addiert.