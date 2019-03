Café „Eckig & Rund“ wird zum Wahllokal

Winkelsett/Hackfeld – Die Wahlberechtigten im Bezirk Winkelsett geben ihre Stimmen bei der Europawahl am 26. Mai im Café „Eckig & Rund“ von Ulla und Frank Nienaber in Hackfeld ab. Es liegt in unmittelbarer Nähe des ehemaligen „Melkhuses“ – des vormaligen Wahllokals. Im Rat der Samtgemeinde Harpstedt hat Bürgermeister Herwig Wöbse am Donnerstagabend auf ein weiteres Novum im Zusammenhang mit dem kommenden Urnengang hingewiesen: Erstmals würden die Wahlbenachrichtigungen nicht mehr in Karten-, sondern in Briefform verschickt. Das erkläre sich mit dem Umfang der „abzubildenden Informationen“.