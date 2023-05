Hier werden Insektenkenner ausgebildet

Von: Tanja Schneider

Vermitteln Interessierten Grundkenntnisse zur Insektenbestimmung: Dr. Jörn Hildebrandt und Dr. Wulf Carius (r.) vom BUND-Hof bei Klein Henstedt. © Schneider

Der BUND-Hof bei Klein Henstedt ist bis Ende 2025 Insektenstation und bietet kostenlose Kurse an. Die werden sehr gut nachgefragt.

Klein Henstedt – Sie bestäuben Blüten, dienen Tieren als Nahrung und zersetzen Pflanzenreste sowie Aas – die große Bedeutung von Insekten für den Naturhaushalt hat sich mittlerweile herumgesprochen. Mit Blühstreifen begegnen inzwischen viele ihrem Sterben. Und dennoch hält sich das Wissen über Wildbienen, Heuschrecken und Tagfalter in Grenzen. Das soll sich mit dem neuen Programm des Bundes für Umwelt und Naturschutz auf dem BUND-Hof bei Klein Henstedt ändern. Gefördert von der Bingo-Umweltstiftung Niedersachsen bieten Dr. Wulf Carius und sein Team kostenlose Kurse und die Qualifikation zum „Insektenkenner in der Wildeshauser Geest“ an.

Für einen Projektzeitraum von drei Jahren, also bis Ende 2025, gilt der BUND-Hof offiziell als Insektenstation und damit als Lernort für alle, die mehr über Bienen und Co. erfahren möchten. Die ersten Kurse sind bereits gelaufen und waren stets ausgebucht. Auch für kommende Termine gibt es laut Carius nur noch vereinzelt Plätze, für manche Angebote existierten bereits Wartelisten bis ins Jahr 2024. Der Projektleiter hatte zwar mit Interesse gerechnet, diese große Resonanz überrascht allerdings auch ihn. Nicht nur aus der Region, sondern ebenfalls aus Wolfsburg, Hannover und Wilhelmshaven kamen die bisherigen Teilnehmer. „Studenten waren ebenso dabei wie Rentner und sogar eine Familie mit drei Kindern“, berichtet er.

Es gibt allein 560 verschiedene Wildbienen

Die eintägigen Grundkurse für bis zu 30 Interessierte bieten einen einführenden Überblick über die Insektenvielfalt und die Methoden der Bestimmung. Hierzu stehen auf dem BUND-Hof unter anderem Infos, Modelle und Mikroskope zur Verfügung. Die zweitägigen Intensivkurse mit Theorie und Exkursion für maximal 20 Teilnehmende bilden das Fundament für eine weiterführende Ausbildung. Hintergrund sei, dass nicht nur die Zahl der Insekten, sondern auch die der Artenkenner sinkt, erläutert Carius. Um zu ermitteln, ob „nur“ die Masse rückläufig ist oder tatsächlich seltene Arten ganz verschwinden, bedürfe es aber Spezialisten, die die Tiere in der Landschaft erkennen und sie auch bestimmen können. Keine leichte Aufgabe, wenn man bedenke, dass es bundesweit allein 560 verschiedene Wildbienen gebe. „Wer glaubt, dass er nach einem Kurs ein Spezialist ist, der irrt“, weiß Carius um die Komplexität der Artenbestimmung.

Die BUND-Insektenstation bietet vielfältige Einblicke – auf dem Wildbienenpfad und mit Anschauungsmaterial wie Larvenpuppen von Libellen in den Kursen. © Schneider, Tanja

Für die Zertifizierung zum Insektenkenner muss deshalb eine der vier Artengruppen Tagfalter, Heuschrecken, Wildbienen oder Libellen näher erarbeitet werden. Wer die Qualifikation meistert und am Ende ein Zertifikat in den Händen hält, kann bei der Erforschung des Insektensterbens eine große Hilfe sein – indem er oder sie die gewählte Artengruppe in seinem Umfeld beobachtet, bestimmt und dem Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) meldet. Dieser ist unter anderem für die Ergänzung der Roten Liste zuständig. Da für die Bestimmung einiger Insekten ein kurzzeitiges Einfangen nötig sei, bräuchten die Kenner das Zertifikat. Denn nur mit diesem könne eine Fanggenehmigung bei der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises beantragt werden, betont Carius.

Neben der Ausbildung beinhaltet die Arbeit der Station auch die Beratung zu Nisthilfen für Insekten, dem Anlegen von naturnahen und insektenfreundlichen Gärten sowie dem Umgang mit Wespen- und Hornissennestern. Zudem finden Interessierte auf dem Gelände am Grenzweg einen Wildbienenpfad, an dessen Rand am Donnerstag noch ein Blühstreifen angelegt werden sollte. Carius hofft nach Projektende auf den Ausbau der Station zum Weiterbildungszentrum. „Ich bin dann allerdings schon über 75 Jahre alt“, verrät er. Deshalb seien jüngere Engagierte auf dem Hof sehr willkommen. Weitere Informationen gibt es im Internet:

