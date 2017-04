Bürgerschützen machen ehemaligem Kinderkönig ihre Aufwartung

Harpstedt - Nein, noch ist nicht Pfingsten, und somit feiern die Harpstedter auch noch nicht ihr Schiebenscheeten: Gleichwohl marschierte eine Abordnung des ersten Zuges vom IV. Bürgerschützen-Rott mit Korporal Bernd Fassauer (l.) am Donnerstagabend in voller Montur auf den „Dreiangel“, um Schützenbruder Volker Ahlers sowie dessen künftiger Braut Julia Lattuch (im Vordergrund) ihre Aufwartung zu machen. Bei einem zünftigen Polterabend musste das Ehepaar in spe

etliche Scherben von Tellern, Tassen und sonstigen Gegenständen zusammenkehren. Ahlers war 2007 Harpstedter Kinderschützenkönig geworden; seine Zukünftige errang im selben Jahr in Ippener diese Würde. Beide besuchten die Haupt- und Realschule Harpstedt vom fünften bis neunten Schuljahr – in Parallelklassen. Den zehnten Jahrgang absolvierten sie gemeinsam in einer Klasse. Erst 2011 wurden sie ein Paar. Den Anstoß dazu gab Vera Döpcke, nun Trauzeugin von Julia Lattuch. Der bekennende BVB-Fan Volker Ahlers spielt aktuell bei den 2. Herren des TSV Ippener. „Mein erstes Geschenk in jungen Jahren war Schalke 04-Bettwäsche. Anschließend hatte ich schlaflose Nächte“, scherzte er. Seine „Herzdame“ Julia Lattuch ist mit Ippener fest verwurzelt – viele kennen sie etwa aus der Theatergruppe des dortigen Schützenvereins. - Foto: Rottmann