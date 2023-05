Bürgerschützen feiern erneut draußen

Von: Ove Bornholt

Neu im Offizierskorps: Leutnant Cord Beneke (II. Rott, links) und Leutnant Rafael Hesse (III. Rott, rechts) mit Oberst Rolf Ranke. © Bürgerschützen

Neue Kinderdisco, stabile Bierpreise und Personalwechsel im Offizierskorps: Oberst Rolf Ranke hat Details zum Bürgerschützenfest vorgestellt.

Harpstedt – Die Harpstedter Bürgerschützen machen aus der Not eine Tugend: Wurde das Schiebenscheeten im Flecken im vergangenen Jahr noch coronabedingt größtenteils an der frischen Luft begangen, wird dieses Mal freiwillig draußen getanzt, getrunken und gefeiert. „Das ist sehr gut angekommen“, blickt Oberst Rolf Ranke zurück. In der Festscheune vor eventuellem Regen geschützt, sollen Band und DJ für Stimmung sorgen. Und sollte die Witterung ernsthafte Probleme machen, sind die Bürgerschützen auch dafür präpariert. „Wir haben Vorbereitungen getroffen“, ergänzt Hauptmann Bernd Volkmer, der mit Ranke für Freitagvormittag im Nachgang der Himmelfahrtsversammlung zu einem Pressegespräch eingeladen hatte.

Eine weitere wichtige Info: Die Bierpreise bleiben stabil bei 2,20 Euro für 0,2 Liter. Das sei mit Festwirt Carsten Beneke abgesprochen. Beim Programm gibt es am Pfingstmontag, 29. Mai, zwei wesentliche Neuerungen. So wird von 15 bis 17 Uhr eine Kinderdisco in der Rottscheune angeboten. Das Angebot ist für Kinder und Jugendliche gedacht, die keine Lust mehr auf die üblichen Kinderspiele beim Bürgerschützenfest haben. Außerdem wird der Rottpokal noch am Montagabend verliehen.

Nachfeier wieder am Samstag

Am Pfingstdienstag, 30. Mai, wird der Auftritt der Prager etwas nach hinten verlegt, damit die „Hüttendisco“ von DJ „Toddy“ in der Rottscheune nicht mehr gleichzeitig über die Bühne geht. Das sei auf Bitten der Prager erfolgt, berichtet Ranke, der die gute Zusammenarbeit mit den Musikern lobt.

Ansonsten bleibt es beim traditionellen Verlauf. Das heißt, die Nachfeier, die coronabedingt ausgefallen war, steht wieder im Programm. Die Teilnehmer rücken am Samstag, 3. Juni, ab 17 Uhr in ihre Quartiere ein – das II. und IV. Rott im Koems, das III. Rott in den Lämmerkoven und das I. Rott in die Rottscheune. Bis 20 Uhr gibt es Freigetränke. Danach kann weiter in den Quartieren gefeiert werden, allerdings müssen die Getränke bezahlt werden. Vor Ort übernehmen verschiedene Rott-DJs die Beschallung. Und ab 20 Uhr können die Bürgerschützen die Quartiere beliebig wechseln. Damit soll die Nachfeier etwas offener als in den Vorjahren gestaltet werden. In den kommenden Ausgaben gehen wir detailliert auf das Programm der Festtage ein.

Erst einmal wieder zurück zur Himmelfahrtsversammlung: Im „Charisma“ verabschiedete Oberst Ranke Oberstleutnant Uwe Schmidt (II. Rott) nach 24 Jahren aus dem Offizierskorps. „Du warst sogar zweimal unser Fähnrich und hast immer viel Spaß an unserem Fest gehabt“, sagte Ranke. Leutnant Cord Beneke rückt nach. Der Winkelsetter wohnt nun schon ein paar Jahre im Flecken und ist der Bruder des Festwirts.

Verabschiedet: Hauptmann Michael Voß (III. Rott, von links), Oberstleutnant Uwe Schmidt (II. Rott) und Korporal Friedrich Jarren (III. Rott). © Privat

Nach 21-jähriger Tätigkeit, zuletzt als Hauptmann im III. Rott, wurde auch Michael Voß verabschiedet. „Mit deiner Annelen gemeinsam hast du unser Kinderschützenfest zu dem gemacht, was es heute ist“, so der Oberst. Das Schriftführer-Amt übernimmt nun Bernd Volkmer. Im Offizierskorps rückt Rafael Hesse nach. Er sei als Bauhofchef in Harpstedt bekannt und wohne schon sein Leben lang im Flecken, sagte der Oberst.

Ranke verabschiedete ebenfalls Korporal Friedrich, „Fietje“, Jarren nach neun Jahren als Korporal im III. Rott. „Du hast immer Verantwortung bei unserem Fest übernommen“, lobte er. Neuer Korporal des III. Rotts ist Arne Siemers.

Zu den Beförderungen: Major Hartmut Bahrs ist nun Oberstleutnant, Hauptmann Stephan Bruns Major, Oberleutnant Bernd Volkmer Hauptmann, Oberleutnant Holger Bahrs Hauptmann, Leutnant Malte Böhm Oberleutnant und Leutnant Stefan Schötschel Oberleutnant. Oberleutnant Malte Böhm trägt die Fahne.