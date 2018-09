„1551 Festival“: „Hier kann dir geholfen werden“

Bürgermeister Stefan Wachholder (vorn links) und Veranstalterin Heike Kastens (rechts daneben) eröffneten das „1551 Festival“. Auch die Mediengruppe Kreiszeitung (im Hintergrund) mischt mit. Medienberater Joachim Wöhler und seine Kollegin Ute Hühne geben kostenlos Rubbellose aus. Wer Glück hat, gewinnt einen der ausgelobten 50-Euro-Gutscheine. Kleinpreise locken beim ebenfalls kostenlosen „Dreh“ am Glücksrad für Kinder.

Harpstedt - „Hier kann dir geholfen werden!“ Dieses Gefühl habe ihn bei einem Rundgang über das „1551 Festival“-Gelände an jedem zweiten Stand beschlichen, gab Harpstedts Flecken- und stellvertretender Samtgemeindebürgermeister Stefan Wachholder am Sonnabendmorgen während der Eröffnung der ersten Gesundheitsmesse im Koems-Scheunenviertel zu.

Denn er selbst sei ja „das beste Beispiel für einen ungesunden Lebenswandel“, gestand er – und amüsierte damit nicht nur Veranstalterin Heike Kastens, sondern auch zahlreiche Besucher, die schon auf den Beinen waren.

„Ich war nicht immer Bürgermeister. Früher habe ich was Anständiges gemacht, nämlich Gewerbeschauen hier in Harpstedt organisiert. Deshalb weiß ich, welcher Stress und Arbeitsaufwand mit einer Messe wie dieser verbunden ist“, sprach Wachholder aus Erfahrung. Nie zuvor habe er eine Ausstellung erlebt, die im Vorfeld so gut beworben worden sei wie das „1551 Festival“.

Besonders pfiffig sei es gewesen, auf dem Einband von Lesezirkel-Zeitschriften, die bekanntlich in vielen Praxen von Ärzten und Therapeuten ausliegen, Werbung für das Event zu platzieren. Wachholder dachte sich, hinter solch einer Idee müsse „ein richtiger Profi“ stecken. Er staunte nicht schlecht, als er erfuhr: „Das hat Heike Kastens selber gemacht!“ Ob der großartigen Promotion kämen sicher ganz viele Besucher, prognostizierte der Bürgermeister. Und die Aussteller gewännen gewiss zahlreiche Kunden und Patienten hinzu.

Veranstaltung am perfekten Ort

Wachholder begrüßte die Entscheidung für Harpstedt als Schauplatz des Geschehens. „Wir hoffen nämlich auf eine Wiederholung. Das ist ja auch Werbung für unseren Ort.“ Das Scheunenviertel biete sich geradezu für das „1551 Festival“ an, zumal Klaus-Dieter Westphal von der Fördergemeinschaft Koems und die „Rentnerbänd“ das Areal fortlaufend in einem gepflegten Zustand hielten, wofür ihnen Dank gebühre.

Die Idee, die Themenfelder Gesundheit, Wellness sowie alternative Heil- und Therapieverfahren auf einer Messe zusammenzuführen, „habe ich schon vor etwa einem Jahr gehabt“, verriet Heike Kastens. Ursprünglich dachte sie, der Koems-Saal würde allein genug Raum bieten. Das sollte sich als Irrtum erweisen. Das Festival nahm immer größere Ausmaße an und wuchs bis auf etwa 70 Stände an.

Kastens und ihrem Orga-Team gelang es, Aussteller und Mitwirkende aus dem weiten Feld zwischen Physiotherapie, Logopädie, Kinesiologie, Massage, Wellness, Ernährung und Fitness zu mobilisieren und dem Festival dabei einen familienfreundlichen Anstrich zu verpassen. Sponsoren wie die Landessparkasse zu Oldenburg (LzO) und die Avacon stellten sicher, dass Kinder Angebote kostenfrei nutzen können – von einer imposanten Hüpfburg bis hin zum Bungee-Trampolin.

Warum das Festival „1551“ heißt, behält Heike Kastens weiterhin für sich. „Da mache ich ein Preisausschreiben draus“, kündigte sie an. Wer ahnt, was es mit der ominösen Zahl auf sich hat, kann seine Idee gern binnen der kommenden drei Wochen an die Adresse info@1551-festival.de mailen – und mit etwas Glück einen Preis gewinnen.

boh