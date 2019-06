Bürgermeister berichtet über kurioses Telefonproblem

Hartmut Post: „Mich können nur noch Leute anrufen, die – wie ich selbst – einen EWE-Tel-Anschluss haben“

Dünsen – „Mich per Telefon zu erreichen, ist seit dem 7. Juni nicht mehr so einfach“, gestand Dünsens Bürgermeister Hartmut Post am Mittwochabend während der Gemeinderatssitzung. Was folgte, war eine kaum zu glaubende, kurios anmutende Geschichte: „Die Telekom hatte meinen Anschluss gekündigt, weil sie ISDN nicht mehr anbieten kann. Daraufhin dachte ich mir: Ich geh’ mal zur EWE Tel! Ich höre ja von vielen, das sei wunderbar. Ich habe also einen Vertrag abgeschlossen. Am 7. Juni kam ein Mitarbeiter. Seither habe ich supertolles Internet. Das flutscht regelrecht. Aber jetzt kommt’s: Das Telefon ist ein ganz großes Problem. Ich erhielt plötzlich ungewöhnlich viele Mails, oder Leute standen bei mir vor der Tür, klingelten, klopften und beklagten sich, sie könnten mich nicht mehr erreichen, obwohl ich zu Hause war. Ich bin der Sache nachgegangen und habe schließlich festgestellt, dass mich nur noch Leute anrufen können, die ebenfalls über einen EWE-Tel-Anschluss verfügen. Alle anderen nicht“, sagte Post und löste damit Erheiterung aus.