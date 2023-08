Bestürzung über Tod des bisherigen Beckelner Bürgermeisters Heiner Thöle (58)

Von: Jürgen Bohlken

Teilen

Rund zwölf Jahre war er Bürgermeister in Beckeln: Heiner Thöle (†). © Bohlken

Beckeln – Die Trauer über den menschlichen Verlust ist groß, die Bestürzung fast noch größer: Im Alter von nur 58 Jahren ist Heiner Thöle, Bürgermeister der Gemeinde Beckeln seit 2011, am 4. August nach schwerer Krankheit aus dem Leben geschieden. Von 1996 bis zu seinem Tod gehörte er dem Gemeinderat an, davon zehn Jahre (bis 2011) als stellvertretender Bürgermeister.

Er prägte die Geschicke seiner Heimat entscheidend mit, zuletzt bei der Entwicklung von Wohnbauflächen im Zuge einer Änderung des Bebauungsplans „Beckeln-Ort“.

Ihne brachte so leicht nichts in Rage

Heiner Thöle galt als umgänglicher und besonnener Zeitgenosse, der mit Kritik umgehen konnte und so gut wie nie aus der Haut fuhr. In seiner Wohngemeinde und darüber hinaus genoss er ein hohes Maß an Popularität – und den Ruf, ein „Mensch wie du und ich“ zu sein. Überheblichkeit war ihm völlig fremd.

Dem Hegering Harpstedt gehörte er als Waidmann an. In der Forstbetriebsgemeinschaft „Forstverband der Grafschaften Hoya und Diepholz“ setzte er sich in kurzer Vorstandstätigkeit für die Belange der Waldbesitzer ein. Mitgliedschaften in den Schützenvereinen Beckeln und Köhren sowie der Dorf- und Soldatenkameradschaft Beckeln untermauerten seine Verbundenheit zum örtlichen Vereinswesen. Das Kegeln gehörte zu seinen persönlichen Leidenschaften.

Die Trauerfeier in der Harpstedter Friedhofskapelle anlässlich der Beisetzung von Heiner Thöle beginnt am Freitag, 11. August, um 11 Uhr.