Bürgerauto: Mitfahrten ab sofort buchbar

Dünsen – Mitfahrten im Dünsener Bürgerauto können ab sofort unter der Rufnummer 0172/425 69 33 reserviert werden – am besten vormittags, zumal das Telefon nicht rund um die Uhr besetzt ist. Es empfiehlt sich, möglichst eine Woche im Voraus – zumindest aber mit einigen Tagen „Vorlauf“ – zu erfragen, ob die geplante Fahrt realisiert werden kann. Gleichwohl sind spontane Terminwünsche möglich. Im Einzelfall wird geprüft, ob das Bürgerauto zur gewünschten Zeit zur Verfügung steht und eine Mitfahrt möglich ist. Das Angebot wendet sich an alle Bürger aus der Gemeinde Dünsen. Vorrangig will es allerdings Einwohner bedienen, die selbst nicht so mobil sind. Der Van mit Elektroantrieb bietet beispielsweise Mitfahrmöglichkeiten zu Arztterminen, zum Einkaufen, zum Wochenmarkt, zur Tafel, zur Eisdiele oder auch zu Freunden, die besucht werden sollen. Ein Fahrpreis wird nicht erhoben. „Spenden dürfen an die Gemeinde Dünsen entrichtet werden“, erläutert die Vorsitzende des Bürgerauto-Vereins, Julia Praß. Ehrenamtliche Fahrer übernehmen die Fahrdienste mit dem gemeindeeigenen Elektroauto. Wer zusätzlich mitmachen möchte, kann sich ebenfalls gern unter der oben angegebenen Telefonnummer melden.