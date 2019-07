80 Bürger frühstücken „open air“

Harpstedt - Von Jürgen Bohlken. „Ich sehe hier Wurst, Käse, Marmelade und sogar frische Erdbeeren, gemischte Früchte oder auch gekochte Eier. Schön, dass jeder seinen Teil beiträgt“, sagte Pastorin Elisabeth Saathoff am Sonntagmorgen auf dem Harpstedter Marktplatz, wo rund 80 Teilnehmer beim ersten Bürgerfrühstück unter freiem Himmel schlemmten und miteinander ins Gespräch kamen. Brötchen und Kaffee stellte die Kirche. Alle weiteren Gaumenfreuden brachten die Bürgerinnen und Bürger selbst mit. Gern teilten sie mit ihren Sitznachbarn.

Zahlreiche Helferinnen und Helfer, die sich vorwiegend aus den Gruppen der evangelisch-lutherischen Christusgemeinde rekrutierten, sorgten für einen reibungslosen Ablauf. Der „Eintritt“ in Höhe von fünf Euro pro Person fließt nach Abzug der entstandenen Kosten komplett an die Harpstedter Kirchenstiftung.

Es ging aber nicht primär ums Geld oder darum, einen Ersatz für das jährliche Stiftungsmahl zu finden, das lange Jahre die Gastronomenfamilie Winkler in „Hackfeld’s Dorfkrug“ in Klein Ippener möglich gemacht hatte. „Wir wollten einfach mal etwas Neues ausprobieren. Ein ganz neues Format sozusagen. Ob wir diese Veranstaltung 2020 wiederholen, müssen wir im Kuratorium der Kirchenstiftung besprechen. Ich persönlich wäre sofort dafür“, meinte Pastorin Saathoff ob der gelungenen Premiere.

Begleitend lud die Hüpfburg der Malteser die kleinen Gäste zum Toben ein. „Unser Vater da oben hat uns das richtige Wetter geschickt“, sagte Stiftungskuratoriumsmitglied Manfred Sander. Bei Sonnenschein und Temperaturen um 24 Grad ließ es sich im Schatten der Linden gut aushalten. Im Verlauf des Vormittags wurde es allerdings noch ein paar Grad wärmer.

Eine Andacht auf dem Marktplatz, musikalisch begleitet von Ilka Major (Akkordeon) und Pawel Jankowski (Violine), ging dem Bürgerfrühstück voraus. Pastorin Elisabeth Saathoff predigte über Verschiedenheit – über das von Paulus beschriebene Bild einer Gemeinde als ein Leib mit unterschiedlichen Organen und Fähigkeiten. Die Geistliche schlug einen gedanklichen Bogen zum Kinderbuch „Rico, Oskar und die Tieferschatten“: Der „tiefbegabte“ Rico und der „hochbegabte“ Oskar, der immer einen Helm trägt, weil er so ängstlich ist, werden darin Freunde; beide ergänzen sich gerade in ihrer Verschiedenheit bestens. Saathoff verglich dies mit dem ersten Brief des Paulus an die Korinther, wonach auch eine Gemeinde Menschen mit verschiedenen Gaben, Talenten und Ideen braucht; perfekt, so die Pastorin, werde sie allerdings erst durch den Geist Christi. „Wir Menschen, die nicht perfekt sind, haben eine Ahnung von dieser Perfektion. Und etwas von dieser Ahnung wird greifbar, wenn wir hier heute zusammen Brötchen teilen.“

Den Werdegang der seit 2007 bestehenden Kirchenstiftung streifte kurz Manfred Sander. Obendrein dankte er allen Beteiligten, „die dazu beigetragen haben, dass wir hier heute so schön sitzen können“.