Bürger analysieren ihre Gemeinde

Dünsen - Von Jürgen Bohlken. Kindergarten und Krippe, günstige dörfliche Lage im weiteren Speckgürtel Bremens, waldreiche Umgebung und Waldlehrpfad, Bürgerauto, Wesselhofladen, Zufluchtskirche, gute Nachbarschaften, Bürgerstammtisch, vorhandenes Gewerbe, zwei etablierte Gaststätten, drei landwirtschaftliche Betriebe – all das und einiges mehr zählen die Dünsener zu den Stärken ihrer Gemeinde. Ja, sogar den „guten Bürgermeister“ und seinen Stellvertreter.

Rund 120 Einwohner entlarvten allerdings am Montagabend im proppevollen „Landhaus Dünsen“ auch dörfliche Schwächen: Es gebe in der Gemeinde weder Sparkasse noch Post, weder Tante-Emma-Laden noch Kiosk – und zu wenige Angebote für die Jugend. Verbesserungswürdig seien die Busanbindung an Bremen (insbesondere am Wochenende und nachts) sowie die Website der Gemeinde. Die Arbeitsplätze im Ort seien nicht hinreichend; ein Wirtschaftsförderer fehle. Was auch anklang: Der Verlust der Grundschule wirkt immer noch nach.

Samtgemeindebürgermeister Herwig Wöbse, Dünsens Bürgermeister Hartmut Post und sein Stellvertreter Heinz-Jürgen Greszik sowie Moderator Frank Müller hatten alle Hände voll zu tun: Die Ergebnisse des Brainstormings wollten verschlagwortet, die Schlagworte auf Karten notiert und inhaltlich kategorisiert werden. Die Kärtchen fanden ihren Weg an Pinnwände, und zwar jeweils zugeordnet zu einer von neun Rubriken.

Wozu das Ganze gut sein soll, erläuterte Müller in einer längeren Einführung. Der Unternehmer aus Harpstedt steht auf dem Standpunkt, dass die Dörfer der Samtgemeinde Harpstedt sehr viel Potenzial haben, es aber einfach zu wenig nutzen. Ihm schwebt eine Richtschnur für eine lebenswerte dörfliche Zukunft vor, basierend auf noch zu erarbeitenden und dann nach Notwendigkeit sowie Aufwand zu bewertenden Maßnahmen. Dieser „Wegweiser“ soll nicht nur den Räten als Orientierungshilfe dienen, sondern ebenso örtlichen Vereinen und der lokalen Wirtschaft. Am Anfang des Prozesses, der letztlich der Entwicklung eines Leitbilds für die ganze Samtgemeinde ähnelt, steht eine Bestandsaufnahme in möglichst allen acht Mitgliedsgemeinden. Dünsen hat bei dieser Analyse nun den Anfang gemacht. Der ausgesprochen vielversprechende Start lässt auf eine erfolgreiche Fortführung des von Frank Müller aus der Taufe gehobenen Projekts „Unser Dorf – unsere Zukunft“ unter breiter Einbindung der Einwohner hoffen.

Die Stühle im „Landhaus“ reichten ob der gewaltigen Resonanz gar nicht aus. Jede verfügbare Sitzgelegenheit musste herhalten. Bürgermeister Hartmut Post hatte den Andrang in der Nacht zuvor erahnt. In einem Traum, so schilderte er, habe Gastwirt Udo Sandkuhl zu ihm gesagt: „Ich habe die Schnauze voll. Ich öffne jetzt die Tür und lasse die Leute raus auf den Rasen.“

Seniorenheim im Ort nötig?

Mit einer Prise Galgenhumor ob der Corona-Krise und der medialen Aufmerksamkeit, die das neue Virus findet, sorgte Frank Müller gleich zu Beginn der Bürgerversammlung für eine gelöste Stimmung: „Man kann wohl davon ausgehen, dass alle, die heute hier sind, mit ihrem Leben abgeschlossen haben“, scherzte er. Zu den Anwesenden zählten auch einige Bürgermeister anderer Mitgliedsgemeinden.

„Heute geht es aber nur um Dünsen“, stellte Müller klar. Und: Es werde nicht diskutiert! Ziel sei es, ein ungefiltertes Meinungsbild einzuholen.

Von allgemein bis sehr konkret reichte die Bandbreite der aufgezählten Stärken und Schwächen. Manchmal, so offenbarte sich, liegt beides nah beieinander. In den Dünsener Vereinen und der Reihe „Kultur am Glockenturm“ sahen Bürger Stärken, zugleich aber auch Schwächen, weil viele Vereins- und Kulturangebote zu wenig wahrgenommen würden.

Sorge um die ärztliche Versorgung wurde laut, auch vor dem Hintergrund der Altersstruktur der Harpstedter Ärzteschaft. Dass Dünsen keine Feuerwehr hat, fand sich an den Pinnwänden unter „Schwächen“ wieder. Ebenso das Fehlen von Gas- und Glasfasernetzanbindung in der Waldeck-Siedlung. Ein uneinheitliches Bild ergab sich beim Thema Mobilfunk und DSL. Einige Bürger vermeldeten Verbesserungen; andere sahen durchaus noch einigen Handlungsbedarf.

Es gebe zu wenig bezahlbaren Wohnraum für jüngere Menschen, lautete eine weitere „Schwäche“. Barrierefreie Wohnungen für Ältere fehlten ebenfalls, und Dünsen habe zudem kein Seniorenheim im Ort. In der „Stärken“-Liste landete hingegen das Neubaugebiet.

Positiv- und Negativpunkte wechselten sich ab. Kinder könnten das Freibad in Harpstedt mit dem Fahrrad erreichen – das sei zu begrüßen, hieß es. Ebenso die Möglichkeit, das „Café Kinderwagen“ zu nutzen. Das Anmeldewesen für die Kitas bewertete indes eine Mutter als zu umständlich. „Zu wenig Verkehrsberuhigung“, „zu wenig kulturelles Abendprogramm“ und „Radwege in teils schlechtem Zustand“ schlugen ebenfalls als Defizite zu Buche. Die Rubriklisten sollen online noch ergänzt werden können.

Unsere Zeitung kommt auf den weiteren Fortgang des Projekts zurück.